CaligoLega Exxx…Polzive!!! I vertici del Carroccio Fvg vogliono dare un calcio in culo al sindaco-osteria: Ci fa perdere voti

Il sindaco delle osterie (é la sua passione, é sempre lí) è la spina nel fianco della Lega Fvg. Eccolo immortalato ieri sera nella trattoria di Jhonny Luanie di via Rialto a Udine. La città va a ramengo e, dopo la teoria di figure di merda sulla Net, sulle mense, sulla viabilità, sulla maggioranza senza guida, sui cantieri in disordine, e la confermata incapacità di amministrare il capoluogo, Fontanini se la ride in osteria e la Lega corre ai ripari. Il Carroccio non vuole rischiare e non lo vuole ricandidare per la seconda volta. Per questo motivo occorre trovargli una sistemazione. Ancorchè vitaliziato e pensionato il palombaro ha chiesto un posto e ben retribuito. Pare che Roberti, Dreosto e Fedriga stiano elaborando il piano per sistemarlo nei nuovi carrozzoni inventati dal centrodestra per i nullafacenti, ovvero gli Edr. Gli Enti di decentramento regionale. Un posto dove non si fatica molto, adatto ai vitaliziati che per 40 anni hanno vissuto alle spalle di pantalone. Il leghista, amante delle osterie di Udine è la figura più adatta per ricoprire il nuovo e inutile ente.