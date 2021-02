SpreKopolisFriulana Exxx…Polzive!!! Bidoli interroga la regione sulle scarse risorse della Polizia Locale. A Udine biciclette e motocicli nuovi di zecca abbandonati nei magazzini di via Marco Volpe. Esplode la cupola degli straordinari. Foto Esclusive.

Un comando di polizia locale che, contrariamente al contenuto dell’interrogazione tematica inoltrata ieri dal consigliere Bidoli 〈Patto per l’autonomia〉 all’assessore Roberti, abbonda di risorse grazie a una cupola esclusiva che gestisce l’attività degli agenti del comune di Udine. Sindaco Fontanini e Assessore Ciani inceneriti. Si tratta di uno degli esempi di spreco di danaro pubblico più scandalosi di tutto il nord est. La crisi morde ma decine di motorette e biciclette nuove di zecca, acquistate coi soldi di Pantalone, giacciono abbandonate ed accatastate una sopra l’altra nei magazzini di via Marco Volpe. Vedi foto.

Una vergogna tutta friulana, un magazzino di moto e bici trasformato in centro demolizioni e nascosto nel sottoscala. Mezzi nuovi di zecca, eppure la cupola dei dozzinali udinesi dispone il ricovero prima del macero. Il comandante Del Longo stordito e il vice comandante, tenente Cisilino, alle prese con i ricorsi del capitano Di Matteo. Sullo sfondo la lacerazione improvvisa fra il comando 〈Del Longo-Cisilino e Zoppetto-Dri〉 e palazzo D’Aronco. Qualcuno ha aperto gli occhi al sindaco Fontanini e pare che anche Vestaglia si sia accorto del pentolone che sta scoppiando ai piani alti della Polizia Locale. Situazione sia ormai degenerata e giostra the end.

Tornando all’interrogazione del consigliere regionale Bidoli, a Udine la “cupola” non disdegna di affondare le mani nella greppia degli straordinari. In tempi di Covid le occasioni-civetta non mancano e gli agenti che vengono segnalati per l’impiego delle ore in più, fanno parte di una ristretta cerchia di ruffiani sindacalisti ben assortita.

Dal canto suo Bidoli prova a interrogare la regione per la carenza di risorse per gli addetti della Polizia Locale nei comuni. Un abbaglio se confrontato col centro sprechi e demolizioni udinese dove albergano anche i droni, usati a piacimento da alcuni agenti e in arrivo ci sono i due pick-up da 40mila euri l’uno. Udine infetta, Regione malata.