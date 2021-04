SpreKopolis Fvg Exxx…Polzive!!! Honsell interroga sugli straordinari non pagati al personale sanitario. Braganti e Cannavacciuolo impegnano circa 4 milioni di euri per esternalizzare il servizio assunzioni. Esclusivo.

Da una parte il personale del Servizio Sanitario Fvg è in tensione per vie delle incertezze sul pagamento degli straordinari, dall’altra i fuggiaschi Massimo Braganti 〈Umbria〉 e Andrea Cannavacciuolo 〈La Quiete〉 stipulano un accordo Quadro con la Tempor Spa di Roma per la somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 24 mesi. Dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2023. Importo di € 3.515.000+IVA e 703 mila sull’eventuale quinto d’obbligo. Sul tema degli straordinari e dei carichi di lavoro Furio Honsell ha posto interrogazioni puntuali all’assessore Riccardi rispetto al: “tema del pagamento delle ore straordinarie relative all’annualità 2020 al personale sanitario e infermieristico di alcune Aziende sanitarie regionali, criticità più volte segnalate nei mesi scorsi dalle sigle sindacali e dagli operatori della sanità ed emerse nell’anno in cui la pandemia ha più duramente colpito il nostro sistema sanitario. Occorre – ribadisce Honsell – dare serenità a questi operatori che sul posto di lavoro stanno compiendo sacrifici molto importanti affinché possano avere la certezza che il loro servizio è riconosciuto, nonché compensato e ricompensato”.

Per tutta risposta il responsabile del procedimento Andrea Cannavacciulo, dell’Azienda sanitaria friulana, trae spunto dalle determinazioni dell’ARCS del dicembre 2019 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di 24 mesi. Il servizio è stato affidato alla società Tempor SpA per un importo complessivo di €3.515.000+IVA, per 24 mesi e con possibilità di estensione dell’80% dell’importo contrattuale oltre il quinto d’obbligo previsto dalla normativa vigente. Decorrenza dal 01.05.2021 al 30.04.2023. SpreKopolis sanitaria Fvg.