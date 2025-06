Sparatoria in una scuola di Graz: Almeno 9 morti. Uno studente l’autore della carneficina.

Si contano, secondo la stampa austriaca, almeno 9 vittime a causa di una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Il numero, che il ministero degli interni non lo ha ancora confermato ufficialmente, sembra essere destinato a salire. Ci sono anche diversi feriti, mentre studenti e docenti sono barricati nelle classi ed è in corso l’operazione delle squadre speciali di polizia, iniziata alle 10. L’autore della sparatoria, uno studente, avrebbe sparato contro due aule e poi sarebbe stato trovato morto in uno dei bagni. Secondo i media locali si sarebbe tolto la vita.