SondaggioInTiraggio Exxx…Polzive!!! “Fedriga III”, tra crisi e sorrisi è il secondo governatore più apprezzato in Italia dopo Zaia. Gli alleati spargono veleno: Tra i primi 5 governatori ve ne sono 3, Zaia, De Luca e Fedriga che non potranno ricandidarsi. Resa dei conti il 17 giugno.

Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. È quanto emerge da un sondaggio di Swg. I due leghisti, seguiti dalla new entry dell’Umbria Stefania Proietti, confermano tra marzo e maggio 2025 i risultati del 2024: alla domanda su quanto ritenga efficace l’operato di Zaia, ha risposto «molto» o «abbastanza» il 70% degli intervistati; per Fedriga la percentuale è stata del 64%. Terza è Proietti, prima governatrice del centrosinistra di questa classifica, con il 53%. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Occhiuto (Calabria) al 52% ma in sensibile crescita (+6%) rispetto al 2024. Quinto è Vincenzo De Luca, governatore Pd della Campania che sebbene ottenga lo stesso risultato di Occhiuto, 52%, è in calo di 4 punti rispetto allo scorso anno. Tuttavia se il risultato dell’SWG incoraggia la squadra del leghista friulano che punta al terzo mandato, tra i corridoi del palazzo i commenti al sondaggio sono molto velenosi. Tra i primi cinque governatori, dunque, ce ne sono tre – Zaia, De Luca e Fedriga – che sono già al secondo mandato e che quindi, a regole vigenti, non potranno ricandidarsi. L’Alleanza attende il 17 giugno, il giorno in cui il “Patto di legislatura” verrà presentato e messo ai voti in Consiglio Regionale. Il capogruppo della Lega Calligaris ricorda: «L’apprezzamento per il presidente Fedriga si consolida negli anni, il buon governo e il rilancio del Friuli Venezia Giulia è riconosciuto ancora una volta dai cittadini della nostra regione. I dati Swg “riconfermano Massimiliano Fedriga come secondo governatore più apprezzato in Italia dopo Zaia, anch’egli della Lega. Questo ennesimo attestato di fiducia nei confronti del presidente, che ottiene il 64% di gradimento confermando il risultato elettorale di due anni fa, è un’indicazione chiara che viene dai cittadini che chiedono di continuare nel percorso intrapreso sette anni fa e che ha reso il Fvg un’eccellenza e un esempio in Italia», conclude Calligaris.