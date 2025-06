IVisionBestNation Exxx…Polzive!!! L’azienda friulana della famiglia Fulchir firma gli occhiali per il nuovo singolo di Jovanotti. L’Udinese venduta agli USA? C’è un Friuli che continua a macinare successi e non è in vendita, produce innovazione e stile. La Ceo di iVisionTech Eva: “E’ un progetto che ci ha resi orgogliosi. Occhi a cuore. Cuore a forma di occhiali”.

Un altro successo dell’azienda friulana IVisionTech della famiglia Fulchir con sede a Martignacco (Ud). Ne dà notizia la rivista internazionale specializzata del settore “Vedere International” (testi in quattro lingue): «iVision Tech firma gli occhiali esclusivi per il nuovo singolo di Jovanotti. Per il lancio di “Occhi a cuore”, Jovanotti indossa un modello unico: occhiali a cuore in acetato rosso, realizzati da iVision Tech S.p.A., azienda italiana proprietaria del brand francese Henry Jullien, su design di Saturnino Eyewear. La montatura, artigianale e originale, nasce dalla creatività di Saturnino Celani, bassista e storico collaboratore di Lorenzo, e fonde musica, design e spirito creativo. “Un progetto che ci ha resi orgogliosi – dichiara Eva Fulchir, CEO di iVision Tech – trasformare un’ispirazione in un prodotto che comunica personalità, innovazione e stile.” Occhi a cuore, cuore a forma di occhiali. In realtà Saturnino, il bassista di Lorenzo, è sempre stato attratto dagli accessori. Lui stesso ricorda: «Sono sempre stato appassionato di accessori, anche in adolescenza mi soffermavo per diversi minuti davanti alle vetrine a differenza dei miei coetanei. Ho sempre adorato accompagnare le donne a fare shopping. L’occhiale – puntualizza – è un elemento che mi ha caratterizzato tantissimo».