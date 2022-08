SòlaPalmanova Exxx…Polzive!!! Centrodestra arrostito nella bassa friulana: Dopo il caos fontane, spunta quello sull’ospedale. Martines va a nozze, convoca un consiglio comunale aperto e annuncia l’asse con Bergamo sul turismo innovativo.

E’ stato convocato per venerdì 12 agosto alle ore 20.30 sotto la Loggia della Gran Guardia della città stellata il consiglio comunale “aperto” con all’ordine del giorno la gravissima situazione dell’ospedale di Palmanova. L’adunanza può essere convocata in un luogo diverso dalla sede consiliare, “quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d’interesse della comunità. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, economiche e sindacali interessate ai temi da discutere”. Il sindaco ha chiesto la partecipazione di Fedriga e Riccardi, i consiglieri del centrodestra invece, li hanno invitati a non partecipare. Un disordine politico che non ha precedenti e che sta creando malumori non trascurabili a ridosso delle elezioni. In realtà, a giudicare dai fatti e dalle promesse da piazzisti distribuite in campagna elettorale dal centrodestra palmarino (settembre 2021), il vice sindaco del PD Francesco Martines, ha gioco facile a ribadire che “aver rinunciato (per il centrodestra) in campagna elettorale a fare fronte comune a difesa dell’ospedale avrà premiato le relazioni politiche di Antonio Di Piazza (candidato sindaco trombato e premiato con presidenza del Cda Ente Udine-Gorizia Fiere spa) e di Massimiliano Tosto (consigliere comunale di Fratelli d’Italia e delegato sindacale), ma ha danneggiato pesantemente i cittadini”. Eppure il candidato sindaco del centrodestra di Palmanova durante la campagna elettorale aveva più e più volte rilanciato la politica del “dialogo” per superare le criticità del presidio sanitario. Solo parole. “Tanto di tutto…, tanto di niente…, le parole di tanta ggente” (cit).

Nel palmarino oggi restano le macerie di un Centrodestra imbambolato e fulminato dalle iniziative che convergono sulla città stellata cui la giunta non si lascia scappare nuove opportunità. Manca la filiera? Palmanova entra a far parte di un progetto promosso dal comune di Bergamo che ha per titolo: “Turismo innovativo in viaggio tra le opere di Difesa Veneziane”. Le città coinvolte sono Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova. L’impegno di spesa per il progetto di valorizzazione turistica dei siti Unesco è di 1 milione e 600 mila euri. Comprende: eventi nelle tre città; blog tour; influencer; passerella per disabili a Palmanova (100mila euri); video emozionali; realizzazione “viaggi nel tempo” e advertising on line. Uno schiaffo doloroso che il centrosinistra di Palmanova ha rifilato ai disorientati della bassa friulana polverizzati dopo l’annuncio dei tre reparti chiusi in ospedale. Per questo motivo, Martines ha invitato per il 12 agosto i vertici regionali al consiglio comunale aperto, il centrodestra li rifiuta. Poteva essere una prima occasione di dialogo, invece sarà la certificazione che fra sanità e strozzatura di pozzi artesiani nella bassa la coalizione di Fedriga rischia di affogare nei canali della Bordiga.