LignanoVolano Exxx…Polzive!!! A Sabbiadoro nasce la “DraghiDance”. Il presidente Tollon e il produttore Asti lanciano Lignano is magic.

Il brano “The summer is magic” verso la metà degli anni ’90 fu un successo strepitoso, scalò le classifiche di mezzo mondo e ancora oggi rimbalza frequentemente da una località balneare ad un’altra. Erano gli anni in cui imperversava la Eurodance, per noi italiani una sorta di governo Draghi musicale ante litteram. Alcune sere fa il presidente di Federmoda Fvg Alessandro Tollon, ha convocato nel centro turistico Emanuele Asti produttore del fortunatissimo pezzo. Tollon e Asti sono vecchi amici e il neo presidente di Federmoda Fvg ha invitato il produttore musicale a scrivere un nuovo pezzo che diventi la colonna sonora dell’Adriatico. Il ragazzo è al lavoro, e per la prossima stagione, assicura Tollon, il brano potrebbe essere già pronto. Il titolo? presto detto: “Lignano is Magic”.