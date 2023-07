SirenaMeloni Exxx…Polzive!!! Il cuore azzurro è come uno zingaro: Nel Medio Friuli è iniziata la transumanza verso Fratelli d’Italia. Segretissimo vertice a Codroipo (Ud).

A est della dorsale friulana (ieri a Manzano), Forza Italia si nutre di grigliate a Km zero per ritrovare l’energia necessaria a riprendere in mano l’agibilità politica del centrodestra friulano. Al centro del Friuli invece alcuni azzurri studiano le mosse per saltare sul carro di Fratelli d’Italia. Oggi la Fiamma Tricolore è sulla cresta dell’onda e chi, più dei BenitoRemix, può garantire o assicurare poltrone negli anelli del potere politico friulano? Il facilitatore delle relazioni interpartitiche nell’area codroipese è sicuramente Cesarino Toso, storico forzista locale con doti di Richelieu parigino che ha organizzato il bilaterale avvenuto qualche giorno fa nel locale in cui si fanno e si disfano coalizioni; si covano ambizioni, candidature e si prendono decisioni. Il bilaterale era così disposto: da una parte, a rappresentare i vertici del partito regionale, il vice presidente del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, circondato dai fedelissimi consiglieri comunali D’Antoni e De Rosa. Dall’altra, i transfughi di Forza italia e di area centrista come l’ex assessora Tiziana Cividini, il già presidente del Circolo “La Tribuna” Enrico Valoppi, l’ex consigliere comunale di Sedegliano Cristian Tam e, appunto, Cesarino Toso. Cosa sia emerso non è dato sapere ma la serenità che traspare dalla foto trasmette un segnale indiscutibile. Forse, anticipando il vate D’Annunzio, è iniziata la stagione della transumanza: “Luglio, andiamo è tempo di migrare…”.