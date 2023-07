BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Statalizzare le perdite, privatizzare i profitti. Lo stato, via Sace, interviene in soccorso del bidone pordenonese da 670 milioni di debiti. Fra i creditori spunta il Frie.

Ricapitolando: Il gruppo pordenonese (con sede legale a Roma presso uno studio professionale) evidenzia un debito complessivo di circa 668 milioni di euro, di cui 230 verso creditori privilegiati e 438 milioni verso creditori chirografari. Tra questi ultimi diversi istituti di credito e anche Sace, società italiana specializzata nel sostegno alle imprese, che è presente pure nell’elenco dei privilegiati. L’esposizione verso banche, per linee di credito garantite da Sace, si aggira attorno ai 134 milioni di euro. Si sommano altri 56 milioni di debiti legati a mutui, con intervento del Frie. Va detto che i creditori privilegiati sono coloro che saranno soddisfatti prima degli altri per avere un diritto di prelazione, i chirografari sono invece quelli che non hanno alcun diritto di prelazione e per tale ragione saranno soddisfatti soltanto dopo i privilegiati. Come potrà accettare una finanziaria pubblica regionale (Frie) il 15% del concordato proposto ai chirografari? Ci potrebbero essere tutti gli elementi per un clamoroso danno erariale. L’esposizione della finanziara regionale è pari a 1,3 milioni di crediti incapienti e 4,3 capienti. Ora, per tenere in piedi un’azienda in totale dissesto economico e in attesa della newco, interviene la Sace che ha comunicato alla Cimolai «il preliminare supporto sulle modalità di riscadenzamento del debito proposto al Tribunale di Trieste». Per Cimolai si tratterebbe di «un passo significativo per supportare il perseguimento degli obiettivi del proprio piano industriale, nell’ambito della procedura concordataria in corso, nel caso di supporto anche degli altri istituti finanziari coinvolti». Nella pratica, la società pubblica concede una dilazione per pagare i debiti. Ma i privati, coloro che avanzano circa 440 milioni potranno permettersi di dilazionare i tempi di pagamento al 15% del credito accumulato? Secondo fonti di mercato, l’operazione Sace sarebbe stata concepita a Roma grazie all’intervento del ministro Ciriani di Fratelli d’Italia, una mossa con l’intento di mandare un “segnale” ai privati delle banche per accettare il piano di salvataggio dell’azienda che entra nel vivo il 20 luglio con le operazioni di voto per concludersi il 10 agosto. Il punto è uno solo: riconoscimento totale dei crediti privilegiati pari a circa 200 milioni e la miseria del 15% ai creditori che non hanno alcun diritto di prelazione. Come si ricorderà, a fine marzo 2023 Cimolai spa e Cimolai holding spa erano state ammesse al concordato preventivo in seguito all’esplodere di una crisi finanziaria causata dalle operazioni in derivati, a copertura del rischio cambio euro/dollaro. Operazioni che erano state avviate dal responsabile finanza dell’azienda che, però, non avrebbe avuto titolo per avviarle (pur essendo previste nello statuto). Al netto della caccia alle streghe, il caso Cimolai è paradigmatico di come si fa impresa in Italia se si gode di buone entrature nei centri di potere della finanza: statalizzare le perdite (668 milioni di euri) e privatizzare i profitti (compensi stellari agli amministratori). Ora si attende la newco, cui è già stata revocata una commessa da 40milioni di euri per la costruzione di 4 rimorchiatori.