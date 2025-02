SindacatoSvergognato Exxx…Polzive!!! Si avvicinano le elezioni delle RSU ed esplode un nuovo scandalo CISL sulla compravendita di candidati! Il sindacato delle porte girevoli e del caso Cannarsa segna un’emorragia di iscritti. Per avere rappresentanza si ricorre ad offerte economiche in cambio di voti. Il ruolo “sospetto” della “XForm” e dei titolari imparentati con i dirigenti.

A poche settimane (metà aprile) dalla convocazione delle elezioni per eleggere le rinnovate rappresentanze sindacali (RSU) nel settore della sanità pubblica, le rispettive sigle sindacali sono in pieno fermento. Per contare bisogna ottenere delle buone percentuali e non aver accusato clamorose emorragie di iscritti verso altre sigle negli ultimi mesi. E’ il caso della CislFp divorata dal caso Cannarsa. Il segretario Cisl, querelante leopost cui gli è stato affidato “con un cenno” l’incarico di direttore a 110mila euri/anno presso la direzione centrale salute di Gianna Zamaro (in cambio di cosa? una posizione meno barricadera della CISLFp verso l’assessore?). La vicenda finì in Consiglio Regionale e ci furono diverse interpellanze del capogruppo Diego Moretti (Dem) per via delle clamorose incompatibilità del Cannarsa non rilevate da Riccardi. Va da sé che all’interno del sindacato il malcontento cresceva e gli iscritti sbattevano la porta come riportato da alcuni dirigenti su “leopost”. Oggi la CISLFp, essendo in crisi di iscritti cerca disperatamente di ottenere qualche voto alle prossime RSU e come lo ottiene? Con uno schiaffo alla tradizione sindacale dei grandi protagonisti del novecento delle lotte in favore dei lavoratori. Secondo alcuni iscritti sarebbe in corso un caso mazzette per comprare voti e candidati Rsu! Cosa “lega” la società “XForm” al caso mazzette? La società della famiglia Oco, è quella utilizzata per gestire i corsi formativi della CISLFp. Gli intestatari sono imparentati con i dirigenti e gli iscritti ai corsi formativi bonificano alla “XForm” gli importi delle prestazioni.

Ex iscritti hanno rivelato lo scandaloso meccanismo che copre di fango le elezioni causa un sindacato ormai dilaniato da vicende truffaldine. Ecco perché non sorprende che la CISL FP stia cadendo a pezzi: un sindacato travolto dagli scandali, costretto ad offrire euri per comprare Voti e Candidati RSU! Iscritti in fuga e delegati che abbandonano la sigla.