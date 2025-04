SindacatoSvergognato Exxx…Polzive!!! Chi è la dirigente della CgilFp che strappa i volantini delle sigle in corsa per il rinnovo delle RSU?

La foto è inequivocabile e si vede benissimo la dirigente (Mafalda F.) della Cgil-Fp con in mano i volantini del sindacato strappati ai seggi, in questo caso quello di Monfalcone. Come da denuncia della Cisl. Una scorrettezza clamorosa compiuta in flagrante mentre sono in corso le elezioni per il rinnovo delle Rsu. I volantini sono stati presi di mira soprattutto nella città dei cantieri. Una situazione che ha falsato la campagna elettorale e per tal motivo, fanno sapere da CislFp, potremmo chiedere di invalidare le operazioni di voto. Resta indelebile la macchia della sconclusionata “missione” della CGIL-FP contro le altre sigle sindacali. Figuraccia atomica del sindacato dei pensionati.