I risultati sono incredibili. A Monfalcone la lista della Lega che aveva in Cisint la sua candidata simbolo ha ottenuto il 31% dei voti corrispondenti a 9 seggi. Ma le preferenze andate ad Anna Cisint sono state 1.660!!. Un risultato stratosferico. Nel centrodestra dovranno iniziare a fare i conti con due centravanti (come li chiamava B) che non perdono un incontro. Vedi Pordenone dove Fratelli d’Italia si porta sopra il 22% e la Lista Ciriani va al galoppo verso la vittoria di Basso.