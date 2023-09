SindacatoSbilanciato Exxx…Polzive!!! Cgil, Cisl e Fials proclamano lo stato di agitazione del personale dell’azienda sanitaria di Trieste. Obiettivo: trollare Poggiana per decidere il nome di un nuovo dirigente.

Giuliani ed isontini, contea e impero, sempre più divisi. Allo strabico governo dei dipartimenti dell’azienda sanitaria giuliano isontina, cui i direttori faticosamente si staccano dal capoluogo per raggiungere Monfalcone e Gorizia, si aggiungono tre sigle sindacali, Cgil, Cisl e Fials, che hanno proclamato per oggi lo “stato di agitazione” del personale dell’azienda sanitaria giuliano isontina, dell’area giuliana. Le ragioni sono ben dettagliate nel comunicato diffuso ieri: “…alcuni cambiamenti avvenuti nell’ultimo periodo, tra cui l'”uscita di scena improvvisa” di una dirigente e alcune voci su un futuro “assetto piramidale con una nuova e unica Direzione delle professioni sanitarie”. Le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Fials parlano di “grave situazione”, che si sarebbe originata “dall’invito che la dirigente delle professioni sanitarie avrebbe ricevuto ad andare in quiescenza prima di quando lei avrebbe voluto, in pratica un’uscita di scena improvvisa, inaspettata e soprattutto non accompagnata da una programmazione dell’immediato futuro dell’assetto organizzativo del personale”. Per i sindacati si tratta di un “comportamento poco responsabile della Direzione aziendale” e spiega che il personale sarebbe “molto preoccupato perché improvvisamente si è trovato senza un riferimento certo e autorevole” e questo potrebbe avere “ricadute anche sulla risposta assistenziale ai cittadini”. La dirigente delle professioni sanitarie che ha scelto di andare in quiescenza si chiama Consuelo Consales e le tre sigle sindacali mettono in crisi la sanità giuliana per un capriccio, quello di voler imporre al direttore Poggiana un nome a loro gradito da infilare nella Struttura di Coordinamento delle Professioni Sanitarie al posto della Consales. A onor di cronaca va detto che un mese fa la triplice del golfo, aveva inviato ai vertici dell’azienda una richiesta di “incontro urgente” per affrontare l’argomento Consales. Cosa si nasconde dietro l’ossessionante insistenza per la triplice del golfo di ottenere il posto nella struttura? Domande che si estendono su tutto il territorio e alimentano sempre di più le pressioni per separare l’area isontina da quella giuliana.