SindacatoCoccolato Exxx…Polzive!!! Prorogata alla Direzione Centrale salute la conflittuale sistemazione del segretario regionale della Cisl Cannarsa, 110 mila euri/anno. Il figlio dell’ex segretario Bevilaqua sistemato nella segreteria dell’assessore Roberti. Iscritti storditi.

Cannarsa-Bevilaqua, due nomi un sindacato. Quello della Cisl funzione pubblica dove l’unione fa la sistemazione e dove gli iscritti sono spremuti come limoni per via delle quote trattenute in busta paga. Nicola Cannarsa, segretario regionale della Cisl Fp, è già apparso su queste pagine, ne avevamo parlato lo scorso anno a proposito del curioso incarico dirigenziale assunto nell’ufficio di staff della direzione centrale salute e politiche sociali. Incarico di livello per l’ex tecnico di laboratorio diventato biologo a Urbino che tra le mansioni svolte in Direzione c’era anche quello di medicina nucleare. Trattamento economico, prudenzialmente stimato, in 110 mila euri/anno. L’incarico del sindacalista in duplex, era scaduto il 31 agosto 2023 ma la Direzione Centrale ha manifestato l’esigenza di rinnovarlo fino a fine anno. Detto, fatto. Il tecnico di laboratorio, diventato biologo a Urbino e con la passione del sindacato, è riuscito ad intortare anche la giunta regionale di Fedriga al punto che il Direttore Generale della regione, Franco Milan, ha firmato il decreto di proroga del comando per 4 mesi, dal 1°settembre al 31 dicembre 2023. Potenza del sindacato Cisl che si era già distinto in passato con le piroette del past segretario Massimo Bevilacqua il cui figlio, Francesco, è stato sistemato nella segreteria particolare dell’assessore alla funzione pubblica Pierpaolo Roberti. Tuttavia la platea degli iscritti è perplessa per il doppio incarico del biologo sindacalista Cannarsa che anche ieri mattina era nell’ufficio della Cisl ed ha partecipato a una complicata riunione sindacale. Come potrà tutelare gli interessi degli iscritti se alla direzione centrale salute il supporto del sindacalista richiesto consiste in queste mansioni?

Attività propositiva e di sviluppo e coordinamento delle attività in materia di anatomia patologica, radioterapia, medicina nucleare e servizi certificativi; attività propositiva in materia protesica e per l’individuazione di nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA); attività propositiva nei confronti della Direzione centrale per interventi di miglioramento del governo, gestione e condivisione funzionale di flussi informativi e documentali tra i Servizi della direzione per le materie e i profili di competenza come sopra descritti. Sindacato infetto, con Cisl sei sempre protetto.