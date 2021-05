Silvio Nostro. Questo è maggio, sù… coraggio. Exxx…Polzive

Eccolo pimpante in una foto del 2018 ad Aquileia quando si spese come non mai per la campagna elettorale delle regionali in Friuli. 4 giorni.

Cuore batticuore anche all’estrema periferia Nord Est dello stivale. Le condizioni di SilvioNostro non sono buone. Silvio resta colui che ha ribaltato decisamente i canoni della politica italiana. Forza Silvio.

Le indiscrezioni si rincorrono da giorni ma ora arrivano delle conferme dal Sole 24 Ore, secondo cui il Cavaliere soffre di una infezione intestinale che potrebbe essere conseguenza del coronavirus che lo aveva colpito nei mesi scorsi. Berlusconi, riferiscono alcune fonti, resterà ricoverato ancora alcuni giorni e monitorato costantemente. Secondo alcune fonti di Forza Italia, Berlusconi sarebbe alle prese con il cosiddetto long-Covid, sintomi e guai che il maledetto virus lascia in eredità a chi colpisce con gravi sintomi. Tra le conseguenze del long-Covid, debolezza, tachicardia, difficoltà del linguaggio, senso di ottundimento e tachicardia. Una serie di malesseri che possono avere conseguenze sugli organi come polmoni, cuore, reni e appunti intestino.