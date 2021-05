RitardiFriulani Exxx…Polzive!!! Fontanini-Del Longo sulle tracce di Honsell-Bedessi. Ritorna il nucleo ciclisti. Nella squadra anche tre donne. Comanda Giulietto Dri. Nuovi ufficiali in fuga. Esclusivo.

Il sindaco di Udine Fontanini è come il formidabile brano di Bennato di alcuni anni fa “…Sei un rapido che e’ sempre in ritardo…”. Vestaglia arriva sempre dopo. Anche nel caso del nucleo ciclisti inaugurato ieri con le biciclette ereditate dal suo predecessore Furio Honsell. E’ stato lui il primo, grazie all’idea del comandante di allora Bedessi, a introdurre il nucleo dei ciclisti come si vede in questa foto. Oggi Fontanini e l’uscente Del Longo, riprendono in mano l’idea e affidano il comando all’abusivo ufficiale responsabile Giulietto Dri detto “Lo Zoppetto”. Della squadra dei pedalatori che dovranno stangare gli udinesi fanno parte anche 3 donne, Michela Bassi ed Alessia Lugano. Giulietto Dri ha voluto con sè anche Elena Billia colei che ha adottato un gatto che da giorni saltella da un angolo all’altro dell‘area parcheggio di via Marco Volpe. Purtroppo la sua presenza sta agitando i pastori tedeschi antidroga che non gradiscono la presenza del felino. Le bestie sono incattivite e i residenti si sono lamentati per i latrati dei cani che disturbano la quiete pubblica. Comunque ad oggi prenderanno servizio agli ordini dell’implacabile Dri i seguenti agenti, Oltre alle tre donne già citate, ci saranno Stefano Sirch, Karim Degrassi, Alex Cerbone e Mattia Iuri. Costoro fanno parte dei servizio di Pronto Intervento e viabilità pilotato dal Commissario Aggiunto Dri. E’ di queste ore la notizia che un altro agente potrebbe tentare la fuga dal sindaco-sempre-in-ritardo di Udine.