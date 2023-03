SfracelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Inizia dai comuni la manovra di accerchiamento dei BenitoRemix contro Fedriga e la Lega. I casi di San Daniele del Friuli e di Fiume Veneto.

Dopo il pasticcio Marchetti-Giau gestito come peggio non si poteva per disorientare gli elettori, Fratelli d’Italia Fvg sta disegnando il telaio su cui costruire la manovra di accerchiamento a Fedriga e alla Lega e far perdere a Dreosto-Bosello-Zilli i comuni di San Daniele e Fiume Veneto. Nel comune friulano il candidato dei patrioti Massimiliano Verdini, correrà contro Valent. A Fiume Veneto Fratelli d’Italia ha schierato Manuel Giacomazzi contro l’uscente Jessica Canton della Lega. I vertici regionali dei Benito Remix hanno individuato i due presidi di alto valore simbolico per compiere il primo atto della singolare iniziativa. Basta osservare l’elenco delle liste presentate ieri e il sospetto trova le sue conferme. I sindaci uscenti, ambedue quota Lega, Pietro Valent a San Daniele e Jessica Canton a Fiume Veneto, corrono il serio pericolo di non venire riconfermati. Si trovano nella difficile condizione di rischio sconfitta in favore del centrosinistra a causa del braccio di ferro fra i meloniani e Lega/Fedriga. Un tafazzismo clamoroso che si concretizza con la presenza del simbolo ufficiale di Fratelli d’Italia alle elezioni nei due comuni, pertanto i cittadini di San Daniele e di Fiume Veneto, riceveranno due schede, quella per le regionali, in cui Fratelli d’Italia è in coalizione con Fedriga e quella per le comunali in cui sono divisi. Fanno salti di gioia i candidati del centrosinistra, Annalisa Parpinelli e Alessandra Buttazzoni. Fiume Veneto, non va dimenticato, è terreno della dinastia Ciriani il cui fratello Alessandro sta prendendo le misure per il grande salto, da sindaco di Pordenone a presidente della regione in un eventuale dopo Fedriga.