MonfalconeRibaltone Exxx…Polzive!!! Fedriga spiazza Cisint: la regione approva il piano di realizzazione di un nuovo impianto a idrogeno. La sindaca si arrampica sugli specchi. Nicoli graffia.

Giuseppe Nicoli, capogruppo di “Polo Liberale” in regione mette il dito nella piaga della sindaca di Monfalcone Cisint rispetto a una delibera di giunta regionale approvata ieri, 28 febbraio, che prevede sì lo smantellamento dell’impianto a carbone, ma stabilisce la realizzazione di un nuovo impianto. Va ricordato che la Cisint ha sempre tenuto il punto sulla chiusura totale della centrale. Il clamoroso testacoda della sindaca di Monfalcone viene così sintetizzato da Nicoli: «Ricordate quando il Sindaco di Monfalcone annunciava via stampa che avrebbe perseguito la chiusura della centrale A2A di Monfalcone? Presentando alla stampa un progetto alternativo con tanto di ristorante panoramico e darsena di fronte alla banchina Fincantieri? Bene – dettaglia il capogruppo – la notizia di ieri smentisce clamorosamente il Sindaco, in quanto la Giunta regionale ha approvato il documento che prevede lo smantellamento dell’impianto a carbone e la realizzazione di un nuovo impianto per la transizione energetica a ciclo combinato con idrogeno verde oltre al recupero ambientale del sito». In realtà il testo della delibera è chiaro: “Modifica alla centrale e installazione di un nuovo ciclo combinato di ultima generazione di circa 860 Megawatt lordi (…)”. Sulla base del testo giuntale Nicoli osserva: «Ma allora ciò significa, come affermavo nel 2021, che il Presidente Fedriga era d’accordo con la riconversione della centrale di Monfalcone e non alla sua chiusura. Una bella bocciatura per le posizioni politiche della sindaca che dimostrò nell’occasione di essere su posizioni completamente diverse dal Presidente Fedriga e alla sua giunta. È bene ricordare, se qualcuno l’avesse dimenticato, che tale avversione portò anche ad alcune sostanziali modifiche delle direttive al piano regolatore comunale. Un ulteriore aspetto che mette in evidenza la pesante sconfitta del Sindaco in questa occasione è rappresentato dall’inutile ricorso straordinario del Comune al Presidente della Repubblica per l’annullamento del giudizio positivo di compatibilità ambientale (subordinato al rispetto di alcune condizioni) del ministero della Transizione ecologica, di concerto con il ministero della Cultura, sul progetto di A2A Energiefuture spa di conversione della centrale termoelettrica a carbone di Monfalcone in impianto a gas naturale». Dal canto suo la sindaca non demorde e diffonde in rete un testo che esalta la decisione della giunta che va contro se stessa! «La svolta per Monfalcone! La rigenerazione: direi che il grande costante e silenzioso lavoro che abbiamo fatto ha portato grandi risultati: Chiusura della centrale a carbone; dismissione, smantellamento e bonifica dell’attuale impianto per 60 MILIONI di euro! Un ulteriore grande investimento di quasi 20 MILIONI con realizzazione di un parco pubblico, una stazione marittima, albergo bar ristorante e una pista ciclabile che porterà fino alla testata del Canale! Nuovo impianto di transizione per la sicurezza energetica ciclo combinato idrogeno che funzionerà soltanto per le necessità dei ‘picchi’. L’accordo approvato dalla regione ieri con A2A è frutto anche del gran lavoro del comune e del grande impegno del presidente Fedriga che ha sempre saputo ascoltare e capire il bisogno». Gimkane sui cantieri. La campagna elettorale non perdona e l’idrogeno prevale su tutto.