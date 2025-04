VenerdìSciopero Exxx…Polzive!!! Grande successo della manifestazione convocata da UilFpl-Nursind a Monfalcone. Scesi in piazza Cisint e Vita dalla parte dei lavoratori rapinati di 800 euri. Celebrato il Requiem dell’Asugi. Gli organizzatori: Non dimentichiamo i traditori.

Nell’Area Isontina, i lavoratori perderanno oltre 800 euro all’anno, una cifra pesantissima per chi ogni giorno regge le fondamenta del sistema sanitario. Nell’Area Giuliana, i lavoratori riceveranno fino a 500 euro in meno rispetto a quanto spettava loro se la produttività fosse stata portata al livello massimo, come sarebbe stato giusto. Numeri che sintetizzano il tradimento dell’azienda e le ragiioni dello sciopero di oggi. Per rendere chiara l’idea di ciò di cui si sta parlando Uil e Nursind hanno portato in piazza una lapide che sintetizza lo stato dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina cui il DG Poggiana la sta portando al macero. C’è scritto: “Qui giace la dignità dei lavoratori”. La lapide era circondata da due bare col nome del defunto: “Area isontina meno 800 euro” e “Area giuliana meno 500 euro”. Il tradimento si è consumato in riva all’Isonzo e Stefano Bressan, segretario Generale della UiFpl ricorda: «La giornata dell’11 aprile 2025 ha segnato una pagina importante nella storia della sanità pubblica regionale. Lo sciopero generale indetto da UilFpl e Nursind ha visto una straordinaria partecipazione sia in presenza che online. Davanti all’Ospedale San Polo di Monfalcone, un gran numero di operatori si sono ritrovati per manifestare contro un accordo che sottrae risorse e dignità al personale sanitario, ricevendo anche l’abbraccio e il sostegno di moltissimi cittadini. Parallelamente, attraverso lo “sciopero 2.0” sul portale workersview.it, 4.154 dipendenti su 5.000 hanno aderito virtualmente (pari al 83,1%), mentre oltre 2.000 cittadini hanno lasciato un messaggio di solidarietà. Tagli ingiustificabili: una ferita aperta per tutto il comparto. Al centro della protesta, le inaccettabili perdite economiche subite dai lavoratori:

La conferma di Asugi: tagli costruiti su dati distorti. Con il comunicato pubblicato oggi sul proprio sito istituzionale, ASUGI conferma quanto da noi già denunciato: è in atto un pesante, inaccettabile taglio ai salari dei lavoratori dell'area isontina, e un mancato adeguamento al rialzo della produttività per l'area giuliana. Ma c'è di più: il metodo con cui ASUGI ha calcolato la "produttività media" dell'area isontina è fuorviante e privo di criteri oggettivi. Il conteggio non tiene conto delle reali professionalità né delle differenze tra i profili, generando un valore artificiosamente basso, utile solo a mascherare l'entità reale del danno. Chiaro che ci troviamo di fronte a una scelta politica, che mina la dignità e la professionalità di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali alla popolazione. La vergogna di un'intesa: I sindacati complici di un accordo sottoscritto da Cgil, Cisl e Fials, significa che questi sindacati si pongono sulla stessa linea di ASUGI, ovvero quella di togliere ai lavoratori ciò che è loro. Si tratta di una vera e propria sottrazione di risorse legittime, che noi continuiamo a quantificare in una perdita media di circa 800 euro annui per lavoratore dell'area isontina. Un vero sindacato non prende ai lavoratori, ma lotta per ottenere di più per tutti. "Ci sentiamo traditi da chi doveva difenderci. Questa firma ci penalizza tutti, senza nessuna prospettiva di crescita o di equità", ha commentato un'infermiera di Gorizia. "È come se ci dicessero che valiamo meno, solo perché lavoriamo da questa parte del confine sanitario", ha aggiunto un OSS dell'Area Giuliana. La mobilitazione ha risuonato anche tra la popolazione. Dai commenti raccolti sul portale emergono messaggi di autentica solidarietà ai manifestanti: "Senza di voi il sistema crolla. Meritate rispetto e stipendi adeguati, non tagli e sfruttamento." "La politica vi ha abbandonati, ma noi no (in realtà si sono visti Cisint e Stefano Vita): siamo con voi." "Grazie per quello che fate ogni giorno, anche quando vi fanno lavorare senza le condizioni minime". Quello dell'11 aprile è stato uno sciopero vero, partecipato e determinato. Non solo contro un singolo accordo, ma contro un modello di gestione che impoverisce il pubblico e apre la strada alle esternalizzazioni. UilFpl e Nursind ribadiscono la richiesta di: "Annullamento immediato dell'accordo, intervento urgente delle Istituzioni regionali e nazionali, equità tra lavoratori delle diverse aree, risorse vere per la sanità pubblica. Noi non ci stiamo. Continueremo a denunciare questo scempio e a lottare con determinazione per il rispetto e la valorizzazione di tutti i professionisti della sanità pubblica".