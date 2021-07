SaroCorsaro Exxx…Polzive!!! Si chiama Futuroggi la nuova associazione del Senatore fondata con l’ex Forza Italia Maurizio Bertucci. Contro i populismi di Lega e FdI. Esclusivo

Contro i populismi di Salvini e Giorgia Meloni, No Visegrad si Bruxelles. Un’associazione che guarda al futuro e che rispecchia il pallino dell’ex Senatore di Martignacco: Occidente, Democrazia, Europa. Saro è tra i soci fondatori della nuova associazione che ha sede a Roma in via dei Monti Parioli, insieme al giornalista e già parlamentare di Forza Italia e poi Udeur Maurizio Bertucci. Il simbolo dell’Associazione richiama decisamente i colori cari al centrodestra, un cerchio contenente nella parte superiore su sfondo azzurro, con contorni di colore blu, la scritta “FUTUROGGI”. All’interno del cerchio su sfondo bianco tre albatros e un drappo tricolore verde, bianco e rosso. I soci Fondatori ritengono che al tavolo delle trattative del centrodestra per le prossime scadenze elettorali, non si possa prescindere da “Futuroggi”.

La sponda nazionale di Regione Futura Fvg è rivolta a questa realtà oltre che al negoziato con i vertici del gruppo del sindaco di Venezia Brugnaro, ovvero Coraggio Italia. La piattaforma politica dai connotati centrodestristi guarda sicuramente ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Il cordinatore per il Friuli VG è Ferruccio Saro e l’incognita del posizionamento risentirà sicuramente del taglio che verrà dato dal candidato Franco Bandelli alle prossime elezioni di Trieste. Il manifesto dell’associazione si ispira all’Europa contro i populismi e a Papa Francesco:

«L’Europa deve ripartire da lavoro e welfare e andare avanti con le riforme, insomma più Europa per fermare i populismi. Solo così possiamo difenderci da giganti come la Cina e l’India. Siamo l’Europa dell’Umanesimo e del Rinascimento, di Pascal, dell’Illuminismo e della ragione come idea fondativa dello sviluppo umano.

E non ci sono parole più belle di quelle di Papa Francesco “L’ Europa non è un insieme di regole da osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire. L’Europa davanti a sé non ha solo una inevitabile vecchiaia, ma la possibilità di una nuova giovinezza. E la speranza la può ritrovare nella solidarietà che è anche l’antidoto ai nuovi populismi. “Populismi” che “fioriscono proprio dall’egoismo, che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre».