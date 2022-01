SanVitoTossica Exxx…Polzive!!! Qui vien giù tutto! Rullato il clan dei pretoriani del Ducetto Agrusti. Nel mirino dei cittadini nuove richieste di annullamento di delibere votate e firmate dal trio Di Bisceglie-Centis e Maiarelli.

Per quali ragioni Susi Centis (PD), candidata sindaca al comune di San Vito al Tagliamento, temeva di perdere la partita delle elezioni comunali dell’ottobre scorso? Quali documenti “scottanti” maturavano nei cassetti dei dirigenti? Grazie alla vittoria di Bernava e alla straordinaria partecipazione dei cittadini all’inchiesta pubblica di mercoledì sera, ora se ne capisce il motivo dopo che è esplosa in auditorium e in giunta comunale una bomba di natura amministrativo-politico-industrial-maneggiona di livello europeo. É registrata una valanga di richieste di delibere annullate e deliberate dalla maggioranza Di Bisceglie lo scorso anno. Dopo l’annullamento delle delibere di adozione del piano attuativo determinate ieri, sono state inoltrate richieste di annullamento di altrettanti documenti che avevano un preciso indirizzo di favorire l’ampliamento dello stabilimento di rifiuti tossici della Kronospan in zona industriale Ponte Rosso. Il Comitato ABC chiederà l‘annullamento della variante approvata dal Consiglio Comunale nel 2012, la numero 52, che prevedeva l’allargamento del perimetro della zona industriale nelle aree soggette alla legge Galasso e l’annullamento della variante numero 75 dello scorso anno approvata dal Consiglio Comunale che prevede la realizzazione di un inceneritore senza che fossero state compiute le opportune verifiche ambientali. Par di capire che sia stato scoperchiato un pentolone di magheggi velenosi messo in piedi dal ducetto Agrusti, arrestato nel ’94 a Roma e condotto dai suoi pretoriani all’interno del comune: l’ex sindaco Di Bisceglie, il già sindaco di Tavagnacco in quota PD Gianluca Maiarelli, dirigente dell’area assetto territorio e l’ex candidata Susi Centis. Va ricordato che quest’ultima, a due giorni da voto dello scorso anno, aveva accusato Bernava di ingannare i sanvitesi sull’allargamento della Kronospan, mentre invece era la candidata del PD, sostenuta dai suoi compagni Di Bisceglie e Agrusti, a nascondere agli elettori le delibere con cui si agevolavano le operazioni degli squali tossici. Sarà un caso che queste delibere sono state rese pubbliche solo dopo la disfatta di Caporetto di Di Bisceglie? Se avesse vinto Susi Centis quali garanzie di trasparenza sulle emissioni della Kronospan e i livelli d’inquinamento raggiunti sarebbero state assicurate ai sanvitesi?

Infine la questione del nuovo presidente del Consorzio. Ma questo è un altro capitolo che sarà presentato su queste pagine la prossima settimana con ulteriori novità relative alle bilanciature dei soci e delle sue compensazioni. Novità imperdibili.