BurrascaQuirinale Exxx…Polzive!!! Tirano 15mila euri-mese e giocano ai bussolotti. Schiantato il centrodestra. Salvini manda arrosto Casellati. Berlusconi riprende in mano le redini. Sesto scrutinio inutile. Borsa giù.

La politica offre uno spettacolo meschino, miserabile, vomitevole verso i contribuenti italiani in questa fase di votazioni del capo dello Stato. Il migliaio di personaggi che da lunedì sono a Roma, tirano mediamente 12/15mila euri al mese. Dopo 5 giorni sono ancora lì a giocare ai bussolotti. Non si farà nulla nemmeno alla sesta votazione, ora in corso e che sarà rapidissima. Sono stati avviati contatti fra il centrodestra e Conte.

Dopo la figuraccia rimediata nella quinta votazione (almeno 20 voti mancanti), la Casellati – 382 preferenze – voleva ripresentarsi anche alla sesta. Pare sia stato Berlusconi in persona a consigliarle di tornare in sé e lasciar perdere. Disastro del centrodestra che ha mandato inutilmente al massacro la presidente del Senato. Troppe frizioni e sgambetti in una coalizione dove sull’altare del voto per il Quirinale si sta giocando un’altra partita che è quella della leadership interna. Salvini ha forzato e una parte di Forza Italia non lo ha seguito. Fratelli d’Italia mantiene la posizione neutrale e di opposizione al governo con l’obiettivo di usare la partita del capo dello Stato per andare a elezioni anticipate. Voci di palazzo, visto l’impasse, danno un interesse diretto di Berlusconi nelle trattative. Ormai i nomi girano come sulla giostra. Rispuntano i nomi di Cassese, Draghi e di Casini. Ma la situazione è caotica. Calenda invoca un time out. Stasera riprendono gli incontri nella speranza di chiudere la partita domani