Santi&Beati Exxx…Polzive!!! L’ex Segretario del comune di Trieste, che tirava 235 mila euri/anno, arrotonda la pensione stellare come presidente di un concorso pubblico: 85 euri a seduta.

Santi & Beati, soprattutto Santi, come nel caso di Santi Terranova segretario generale del comune di Trieste andato in quiescenza il 31 gennaio del 2021. Il compenso complessivo del super segretario di fascia alta raggiungeva la cifra di 235 mila euri/anno, poco meno di quella del capo dello Stato Mattarella (240mila). Tuttavia e malgrado una pensione che, fatti due conti, va a sfiorare i 10mila euri/mese, l’eclettico Santi si è messo a disposizione del suo vecchio amore che è la Pubblica Amministrazione. Offerta che il direttore centrale delle Autonomie Locali, Gabriella Lugarà, ha colto al volo assegnando all’ex segretario la presidenza della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 20 unità di personale nella categoria D presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Essendo un componente esterno all’Amministrazione regionale gli compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83. Coloro che hanno superato le prove scritte sono 736 e le sedute sono iniziate il 12 ottobre scorso. L’ultima seduta è fissata per il 17 marzo del 2023. In questo modo Terranova, pur da pensionato, avrà modo di restare nel “giro” della PA fino al prossimo anno col vantaggio di arrotondare la già marziana pensione. Gli altri componenti della Commissione al servizio del presidente Terranova sono: Roberta Clericuzio, dipendente regionale; Beatrice Croppo, dipendente regionale con incarico di Direttore di Staff dell’Avvocatura della Regione e Giulia Fracella, dipendente regionale con funzioni di segretario. Partite Iva alla canna del gas, ex dirigenti nell’oro.