Franco Soldati assolto con formula piena.

Dieci dopo la sottoscrizione del rinnovo del contratto dell’attaccante napoletano Antonio Floro Flores, il tribunale di Udine ha assolto con formula piena, «perché il fatto non sussiste», il presidente Franco Soldati, 63 anni, di Udine, dall’ipotesi di reato di evasione fiscale che la Procura gli aveva contestato sulla scorta di quattro fatture emesse tra il 2011 e il 2012 dall’intermediario e da società a lui riconducibili. Il sostituto procuratore Luca Olivotto aveva ritenuto «operazioni soggettivamente inesistenti» e di cui la società bianconera si sarebbe avvalsa per indicare presunti «elementi passivi fittizi», per 822.900 euro.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Giulia Pussini, a fronte della richiesta di condanna a 3 anni e 2 mesi di reclusione formulata dal pm onorario Alberto Cino al termine dell’istruttoria dibattimentale.