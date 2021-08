SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Tegola su De Monte-Riccardi. Improvviso blitz degli ispettori ministeriali. Speranza manda i suoi segugi negli ospedali di Palmanova e Gorizia. Esclusivo

Una tegola inaspettata per il neo direttore della Sores De Monte che si vede invischiato in una vicenda dai contorni poco chiari e che era esplosa nell’aprile scorso quando dirigeva il reparto di Terapia intensiva di Udine. A corredo della notizia, De Monte non può avere il Green Pass essendosi vaccinato con l’intruglio cinese.

Gli ispettori si sono presentati stamattina di buon’ora nell’ospedale di Palmanova, uno dei nosocomi finito in prima pagina nella strana vicenda dell’aprile scorso relativa numeri taroccati per abbassare il range regionale sui ricoveri in terapia intensiva dei malati di Covid. Un magheggio timbrato De Monte-Riccardi-Braganti-Caporale-Zamaro.

Le segnalazioni era state numerose soprattutto da parte di alcune categorie sindacali e dei rianimatori che chiedevano il conteggio dei posti di Gorizia e Palmanova, precedentemente contati come subintensiva, nel novero di quelli di terapia intensiva. Il caso era finito in Parlamento, con un’interrogazione ai ministri Speranza e Gelmini e una richiesta di ispezione. Fedriga aveva parlato di speculazione politica in realtà stessi casi si erano verificati in Molise.

I controlli sono stati sollecitati da parlamentari friulani al fine di verificare la gestione dell’assistenza ai pazienti Covid e no Covid e la separazione dei percorsi. Domani gli ispettori si recheranno nell’ospedale di Gorizia.