SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Ospedali friulani deposito di rottami, il 61% dei macchianari da rottamare, nel privato il 58%. In corsia scoppia il balletto delle cifre. Guarneri, privato: una risonanza costa 1 milione e mezzo di euri. Da quanto tempo Riccardi non ne acquista? Oggi un macchinario di ultima generazione costa la metà. Una tac 400mila.

Sul Messaggero Veneto di oggi si legge che “il 57% delle risonanze magnetiche e delle tac (tomografie computerizzate) operative in Friuli VG sono obsolete” (da rottamare) e, come per giustificare l’impossibilità di rinnovare il “parco” si elenca un listino prezzi fuori mercato. Per i privati accreditati, non è facile rinnovare le attrezzature, non avendo garanzie sui contratti. Il presidente dell’associazione italiana ospedaliera privata Salvatore Guarneri (nominato da Riccardi commissario all’Asp Moro di Codroipo nel 2022) fa un’analisi dei costi: “Una risonanza costa mediamente 1,5 milioni di euri, più spese di manutenzione”. Nell’ambiente sanitario hanno fatto un salto sulla sedia. Da quanto tempo – si chiedono – il sanitario fine-corsa Riccardi non ne acquista una? Una risonanza di ultima generazione può costare al massimo 800mila euri + iva. Considerando che il privato può “scorporare” l’imposta, il macchinario può essere acquistato ad un prezzo ben inferiore. Stesso discorso per la Tac che non vale più di 400mila euri. Giocano a bussolotti. Ma Agenas è impietosa: Nelle strutture pubbliche Fvg la metà delle risonanze magnetiche è obsoleta, mentre in quelle private si sale al 61%. Stesso discorso per la Tac (tomografia computerizzata) che fissa al 57% macchinari da rottamare nel pubblico e 58% nel privato. Più della metà in ambedue in settori. Presidi ospedalieri destinati a riparo di ferrivecchi. Che fiducia può avere il paziente? Da Pordenone Tonutti assicura: “Confidiano (…) di aprire radiologia d’urgenza entro fine anno o al massimo entro l’Epifania”. Appunto Epifania. Il tramonto.