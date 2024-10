FedrigaDisbriga Exxx…Polzive!!! Il presidente si dà al tamburello e festeggia con i pugliesi a Trieste. A Pordenone soffia aria di crisi: Alla Nidec ballano 200 posti. All’Elektrolux arrivano i contratti di soliderietà. Carenza di autisti nel trasporto pubblico locale.

Due settori in piena crisi in Friuli. Trasporti e industria. Ma per Fedriga e parte della giunta, questo è il momento di festeggiare. E quale momento migliore che una visita al “Puglia club” di Trieste per canticchiare la tarantella ed esibirsi al tamburello? Il presidente commenta la deliziosa giornata di ieri: “Mi sono dilettato con il tamburello durante la visita al Puglia Club di Trieste. Grazie per la magnifica accoglienza”. Olè. Ma con le notizie che arrivano dal fronte industriale c’è poco da ridere. Alla Nidec di Pordenone la situazione è allarmante. Il crollo del mercato delle lavatrici, il calo della produzione a Porcia e il piano esuberi messo a punto dalla Bosch, hanno creato una situazione molto preoccupante. Altro fronte è quello dell’Elektrolux. Oggi dovrebbe essere il giorno della grandi decisioni:Cassa integrazione o contratti di solidarietà. Infine c’è la questione del trasporto pubblico locale, mancano gli autisti e la regione sta cercando di mettere in campo strategie per formare autisti qualificati. Due settori in profonda crisi, Fedriga confida nel tamburello.