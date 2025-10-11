SamiraCheFila Exxx…Polzive!!! Da Ippolito Nievo a Canale 5. Il Friuli scopre la puledrissima conduttrice televisiva originaria di Colloredo di Monte Albano. La città in estasi: Luca Ovan: “Non dmentica mai le sue origini”. Una anno fa su queste pagine, oggi su Dagospia.

Un anno fa su queste pagine il fenomeno Samira era “attenzionato” dall’allora sinddaco Luca Ovan. la notizia arrivò in redazione e i leopardi riportavano: “Uno dei primissimi sostenitori di Samira Lui è stato il sindaco di Colloredo di Monte Albano (Ud) Luca Ovan. La ragazza è originaria del centro collinare dove ha passato l’infanzia prima di trasferirsi a Udine con la madre. Nel 2017 si era distinta per il terzo posto al concorso di Miss Italia e per aver dichiarato sul palco delle premiazioni: “Sono friulana, non senegalese”. Per questo motivo il sindaco Ovan aveva consegnato alla ragazza friulana (vedi foto) una particolare onorificenza. Secondo Dagospia “la sua avvenenza deve aver colpito i vertici di Mediaset che, dopo averla ammirata come concorrente al “GF vip”, l’hanno scelta per affiancare Gerry Scotti alla conduzione de “La ruota della Fortuna”. Le malelingue sostengono che la “promozione” di Samira sia stata una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Una bellezza tale, d’altronde, è accecante anche per chi ha gli occhi, e il cuore, altrove. Il figlio del Cav, infatti, è legato da più di 20 anni a Silvia Toffanin e solitamente è piuttosto restio a prestarsi a selfie e scatti informali. Stavolta invece Pier Silvio ha ceduto al fascino della bella italo-senegalese e si è fatto fotografare avvinghiato a lei durante il brindisi di Natale con i dipendenti del Biscione”. Ma chi è questa Samira Lui di cui tutti parlano a Milano e che sta furoreggiando in tv, non ultima la sua partecipazione al “Grande Fratello vip”? Come scrive “Mowmag”, questa bonissima 25enne è di Udine. Padre senegalese, mamma italiana, ha partecipato a Miss Italia nel 2017, arrivando terza tra le polemiche. In quell’occasione Samira accusò Francesco Facchinetti, allora conduttore del concorso, di averla discriminata per via della sua origine, chiamandola “la ragazza proveniente dal Senegal” (lei rispose: “Sono friulana!”). Chi la conosce, la descrive come una “gnocca con la testa”: non sarebbe insomma una pupa da esposizione. Sa stare a tavola, sa come tenere le posate e con i giornalisti si mostra umile. Al “GF vip” si aspettavano che una bonazza di tali fattezze scatenasse il delirio sessual-sentimentale nella casa e invece ha mantenuto un profilo basso: zero scandali. Samira vive a Napoli con il fidanzato Luigi Punzo, conosciuto a Formentera, e dietro gli occhi da micia nasconde una determinazione d’acciaio. Dicono. È amatissima e apprezzata, avendo dimostrato non solo di avere un bel viso, ma anche una fantastica presenza scenica. Tutto merito dei cieli e dei colli del Friuli Collinare. Dopo Ippolito Nievo, arriva Samira: “Sono friulana, non senegalese”.