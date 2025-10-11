ConfindustriaTiLustra Exxx…Polzive!!! I giovani industriali studiano a Capri, in Friuli gli squali vogliono fare i gradassa e darsi alla grande editoria: Le due Confindustrie (Udine e Vicenza) ingolosite da Elkann: Acquistare “La Stampa” per 60 milioni di euro. Perdite stimate 12 all’anno.

La novità nel campo dell’editoria del Nordest è che La Stampa è in vendita. Perché Nordest? il candidato numero uno per il suo acquisto è la Nem, la società editoriale che fa capo a Enrico Marchi attraverso la Banca Finint, insieme a una cordata di imprenditori del Triveneto tra i quali i Benedetti (gruppo Danieli), Carraro, la Confindustria di Udine e Vicenza, Banzato (Acciaierie venete). Dalla Gedi aveva già acquistato le testate locali dell’est (Corriere delle Alpi, Mattino di Padova, Messaggero Veneto, Nuova di Venezia e Mestre, Piccolo di Trieste e Tribuna di Treviso più Nordest Economia). Ne dà notizia “Open” che raccoglie una indiscrezione sul prezzo di vendita da “Il Fatto Quotidiano”.

L’obiettivo dichiarato è “costruire un gruppo capace di raccontare e interpretare il nord-est attraverso giornali cartacei, digitali, radio, tv e quante forme utili a generare e diffondere buona informazione”. Ma evidentemente l’appetito vien mangiando, il nord-est non basta più, adesso arriva anche il nord-ovest. La Stampa, il giornale della famiglia Agnelli. Il presente e, chissà, anche il futuro, adesso sono nelle mani di nuovi protagonisti e Marchi è uno di questi. Il destino possibile indica dunque all’orizzonte de La Stampa un nuovo proprietario. La società Nem (NordEst Multimedia) di Enrico Marchi, presidente di Same e di Banca Finint. Alla guida di una cordata di imprenditori del Triveneto (tra gli altri Benedetti del gruppo Danieli, Carraro, la Confindustria di Udine e Vicenza e Banzato di Acciaierie venete) che avevano già rilevato i quotidiani locali del Nord-Est della ex Finegil del Gruppo Espresso, poi passati a Gedi. A rallentare ancora la trattativa, sarebbe una delle condizioni poste da John Elkann e da Exor: il mantenimento per almeno per due anni della stampa del giornale nel suo centro tipografico. Nessuna notizia ufficiale, invece, sul prezzo: le voci parlano di un importo tra i 50 e i 60 milioni di euro, per una testata che ne perde 12 all’anno.