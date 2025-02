SalisCeBalis Exxx…Polzive!!! L’Ufficiale di Stato Maggiore Antonio Albanese querela per vilipendio delle istituzioni Elly Schlein. Aveva coglionato Giorgia Meloni alla Camera: “Presidente del coniglio”.

il Generale Antonio Albanese di Lariano (Roma) ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri una querela per vilipendio delle istituzioni nei confronti dell’Onorevole Elly Schlein. “In data 5 febbraio – riporta l’ufficiale – in occasione dell’audizione dei ministri Nordio e Piantedosi presso la Camera di Deputati, l’On Schlein ha pubblicamente definito la presidente del consiglio di ministri, On Giorgia Meloni, con l’espressione: “Presidente del Coniglio”. Tale affermazione, diffusa attraverso la televisione rappresenta un’offesa gratuita e un evidente vilipendio della figura istituzionale del Presidente del Consiglio, minando la credibilità e il decoro delle istituzioni repubblicane. Per tal motivo, chiedo che venga avviata un’indagine nei confronti di Elly Schlein per accertare la sussistenza di eventuali illeciti penali”. Firmato a Lariano (RM) in data 8 febbraio 2024 da Antonio Albanese.