RosatoProfumato Exxx…Polzive!!! Saro regista delle comunali di Udine manda avanti Ettore: “Se il centrodestra propone la candidatura di De Toni, noi ci siamo”. Enrico Berti interessato.

Al caffé Friuli di via Aquleia, dove il Terzo Polo aveva organizzato stamattina la conferenza stampa post voto, il retroscena ribalta la scena. Rosato, Isabella De Monte, Castenetto e un’elegantissima Sandra Telesca hanno resocontato sull’esito elettorale, ma è sul finire dell’incontro, di fronte ai manicaretti del caffé che viene studiata la battuta di Ettore Rosato: “Se il centrodestra propone l’ex rettore De Toni come candidato sindaco di Udine, noi ci saremo”. Un passaggio non gradito dall’onorevole Coppola (fuori sacco) e che invece ha illuminato uno degli animatori dell’offerta politica renziana: l’intramontabile Ferruccio Saro. L’immagine li ritrae assieme appena dopo l’incontro stampa, sotto l’occhio vigile della dirigente udinese di Italia Viva Sandra Telesca e del consigliere comunale di Udine di Azione, avvocato Scalettaris.

La conferenza stampa è rapida: Rosato apre i lavori: “La sinistra è stata solo capace di evocare gli schemi del secolo scorso, schemi che non servivano all’economia del paese e alla crisi cui sta attraversando. Domenica ha vinto la Destra – osserva – non il centrodestra. Noi festeggiamo perché in Friuli abbiamo fatto un buon risultato: due friulani in parlamento. Abbiamo – conclude Rosato – piantato un seme che cambierà la politica italiana, nessun rapporto con Fontanini né coi 5 Stelle; col Pd vedremo”. De Monte assicura: “Siamo una squadra molto competitiva e abbiamo mandato un avviso di sfratto al sindaco Fontanini”. Sulle regionali Rosato ritiene che sia ancora prematuro fare ipotesi, tuttavia nutre una grande stima per il suo concittadino Massimiliano Fedriga. All’incontro si è visto un gruppo udinese ben qualificato: Luca Taddio, Giuliano Castenetto, Giovanni Fanìa, Pierenrico Scalettaris, Francesco Brollo, Paolo Coppola, Augusto Burtolo, Claudia Chiabai, Ferruccio Saro ed ha fatto una sua apparizione anche il presidente del consiglio Enrico Berti. Per Pordenone era presente la candidata Tassan Viol.