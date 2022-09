MarioNostro Exxx…Polzive!!! Il popolo della scuola incorona Pittoni ministro. Insieme a lui sono segnalati gli amici del Friuli: Vecchioni (Rivignano), Barbero (Palmanova) e Alberto Angela (Aquileia).

Indubbiamente l’udinese Mario Pittoni deve aver lasciato un’ottima credenziale se il più importante sito per qualità di amministratori e numero di iscritti (www.orizzontescuola.it) valuta ottimamente il Senatore friulano. Pittoni è figlio d’arte, la mamma, istriana, ottenne una cattedra alle magistrali a vent’anni. In realtà e trasversalmente, il mondo della scuola in questi 5 anni è rimasto ben impressionato dall’impegno del friulano. E lo si capisce dal forum organizzato in rete che ha premiato il senatore della Lega. Assieme a lui altri personaggi che, in un certo qual modo, amano il Friuli e che sono stati indicati dalla piattaforma: Roberto Vecchioni, grande amico del sindaco di Rivignano-Teor Mario Anzil, si è esibito recentemente nel comune della bassa friulana; Alessandro Barbero stasera sarà a Palmanova per ricevere un premio alla carriera e Alberto Angela che un paio d’anni fa venne premiato ad Aquileia. Nel forum sono stati molti gli utenti che manderebbero a Viale Trastevere Mario Pittoni, il responsabile scuola della Lega. Gli utenti aspettano prima di tutto una persona competente e che abbia chiari i problemi dell’istruzione italiana: “Un docente di ruolo che abbia tanti anni di precariato in scuole a rischio e non a rischio , che creda nel valore immenso dei docenti come educatori che li riscatti dall’ essere l’ unico responsabile della più o meno evoluzione nell’ apprendimento degli alunni, come se a casa non esistesse nessuno altro e che soprattutto risvegli le coscienze dei docenti facendoli diventare una componente sociale capace di lottare per i propri diritti“. Sono state avanzate proposte più originali, appunto come il noto divulgatore scientifico figlio di Piero, recentemente scomparso, che non fa parte del mondo della scuola. Per il resto, una buona parte dei lettori intervenuti sulla pagina Facebook di Orizzonte Scuola, chiede a gran voce una persona di scuola, qualcuno che capisca veramente il mondo fatto da docenti, personale Ata e dirigenti scolastici. Alberto Angela, fra gli oltre 400 commenti, viene nominato più volte. Fra i personaggi famosi, slegati direttamente dal mondo della scuola, diversi utenti hanno segnalato personaggi come Alessandro Barbero, Roberto Vecchioni e Daniela Lucangeli.