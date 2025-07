RosaMistica Exxx…Polzive!!! In Friuli è già iniziata la corsa per guadagnarsi le simpatie del nuovo Pontefice. Riaperta la chiesa del distretto di Codroipo. Esultano gli agostiniani.

Il Medio Friuli sotto la protezione di Maria “Rosa Mistica”, una delle figure più significative dell’iconografia agostiniana. Leone XIV, Robert Prevost è il primo papa appartenente all’Ordine di Sant’Agostino nella storia della Chiesa cattolica. Per tal motivo c’è uno stretto legame fra “Rosa Mistica” e il Pontefice e a Codroipo lo hanno capito. Ieri c’è stata la cerimonia di riapertura di fronte a una notevole partecipazione di pubblico che dimostra la grande importanza di questo luogo per la comunità codroipese e per tutte le persone che dalla sua costruzione vi si sono recate in cerca di quel conforto e serenità che solo i luoghi di culto possono offrire”. Queste le parole dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi alla cerimonia di riapertura al culto della Chiesa Rosa Mistica di Codroipo officiata dall’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, alla presenza, tra gli altri, del direttore generale dell’Asufc Denis Caporale e del sindaco del Comune di Codroipo Guido Nardini. Riccardi ha spiegato che “a breve la Regione e le quattro Diocesi sigleranno un accordo che regolerà la gestione dei luoghi di culto all’interno degli istituti sanitari. Un passaggio importante, perché poter contare su uno spazio di spiritualità e riflessione rappresenta un sostegno prezioso non solo per i pazienti ma anche per le famiglie e il personale sanitario che quotidianamente opera in contesti di fragilità. Le cappelle e luoghi di culto nell’ambito dei presidi sanitari, peraltro sempre molto frequentati, sono infatti un valore aggiunto di straordinaria importanza che la Regione intende continuare a difendere con convinzione, al pari dell’esposizione dei simboli della cristianità come il crocefisso”. L’intervento di recupero della Chiesa Rosa Mistica ha visto il completo rifacimento del tetto e dei serramenti e l’esecuzione di numerosi interventi per garantire l’impermeabilità e l’isolamento della struttura, oltre all’installazione di un nuovo impianto d’illuminazione. Il luogo di culto sorge all’interno del complesso dell’ex distretto sanitario di Codroipo, interessato da un ampio progetto di riqualificazione che prevede la realizzazione della Cittadella della Salute, con Casa e Ospedale di Comunità, hospice e potenziamento dei servizi territoriali. L’incarico di progettazione è stato affidato allo studio Paron di Codroipo per 552 mila euri.