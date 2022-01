RomaGodona Exxx…Polzive!!! Friulani vergogna d’Italia sui fondi del Pnnr urbano: Ultimi! I 20 mantenuti eletti tirano oltre 17mila euri-mese. Perchè pagarli?

Perchè pagare i parlamentari friulani dopo la figura di merda che il Friuli ha fatto sui fondi per la rigenerazione urbana? E’ stata finanziata una sola opera da 1 milione e 600mila euri (Monfalcone). La regione Campania, prima assoluta, ha ottenuto un’erogazione complessiva di 489 milioni. Friulani coglionati e senza mutande.

Quanto tirano i venti eletti che vivacchiano fra Monte Citorio, Madama o Chigi? Dopo lo straziante dato del Pnrr urbano, vien da pensare che i parlamentari eletti quassù stiano in aula a ronfare o a fraccare i bottoni per conto terzi. Fra poco più di 15 giorni saranno chiamati, salvo quarantene, a votare il nuovo capo dello stato. Avranno anche questa responsabilità dopo aver dimostrato una totale disattenzione verso la regione che li ha eletti.

Il lembo di terra orientale esprime la bellezza di 7 senatori: Franco Dal Mas, Stefano Patuanelli, Tatiana Rojc, Laura Stabile, Raffaella Fiormaria Marin, Mario Pittoni e Luca Ciriani e 13 deputati: Aurelia Bubisutti, Massimiliano Panizzut, Guido Germano Pettarin, Ettore Rosato, Debora Serracchiani, Daniele Moschioni, Walter Rizzetto, Vannia Gava, Sandra Savino, Luca Sut, Renzo Tondo, Sabrina De Carlo, Roberto Novelli. Tirano, fra spese di soggiorno, rimborsi e trasferimenti fra i 17 e i 18mila euri mese. Cifre da capogiro che un ricercatore universitario li prende un un anno...

Come si legge sul sito di Camera e Senato, a partire dal 2005 l’importo dell’indennità parlamentare, dopo minuscole riduzioni, è fissato in 12.434,32€ mensili lordi. Prima del 2005 la mesata raggiungeva i 15.097,65€. Ai mantenuti viene riconosciuto il rimborso spese di soggiorno a Roma. La misura mensile della diaria è fissata in 3.503,11 euri. I parlamentari usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. Ma la bischerata più fantasiosa è quella sui trasferimenti: Dal luogo di residenza all’aeroporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70€ per il parlamentare che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto più vicino al luogo di residenza, e a 3.995,10 euri se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.(!!!!)

Dal 1° gennaio 2011 i Senatori ricevono un rimborso forfetario mensile di euro 1.650, che sostituisce e assorbe i preesistenti rimborsi per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche. Resta attivo lo “stellare” rimborso delle spese per l’esercizio del mandato che ha sostituito il “contributo per il supporto dell’attività dei Senatori”. L’importo complessivo, rimasto invariato, è diviso in una quota mensile di euro 2.090 – sottoposta a rendicontazione quadrimestrale – e in una ulteriore quota di 2.090 euro mensili erogata forfetariamente.

Partite iva alla canna del gas e friulani coglionati dalla mancata assegnazione dei fondi causa sbattitura dei 20 mantenuti. Perchè pagare i parlamentari friulani?

La riforma degli assegni vitalizi fa capire che non si andrà a elezioni anticipate. Il periodo minimo di mandato richiesto per maturare il diritto all’assegno è stato portato da 2 anni e 6 mesi a 5 anni, dal gennaio 2012 è stato radicalmente modificato il trattamento previdenziale di tutti i parlamentari, con l’introduzione del sistema contributivo.