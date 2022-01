BalcaniFriulani Exxx…Polzive!!! Medio Friuli senza guida: Codroipo stritolata fra Mortegliano e Rivignano. Si cerca un nuovo leader.

La parola fine al mito di Codroipo come comune cabina di regia del Medio Friuli l’hanno scritta i comuni di Lestizza e di Bertiolo. Ambedue usciti dalla convenzione per i servizi della polizia locale con la città friulana. Dopo il classico rimpallo di responsabilità fra sindaci, l’inizio del nuovo anno ha protocollato la balcanizzazione friulana. Bertiolo si convenziona per il servizio della Polizia Locale con Varmo e Rivignano-Teor con Mario Anzil capofila e Lestizza delibera la gestione associata con Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano. Quest’ultimo comune sarà capofila. Codroipo resta stritolata fra i due nuovi ambiti e si rende protagonista di un clamoroso capitombolo geopolitico. Il sindaco Marchetti stravolge inaspettatamente l’unità delle amministrazioni del centrodestra friulano facendo sottoscrivere rischiosissime gestioni associate bilaterali per il servizio della polizia con Basiliano, unico comune dell’area guidato dal PD e con Mereto di Tomba dell’ex leghista Claudio Violino.

Fratelli d’Italia, partito del sindaco di Codroipo, totalmente imbambolato che si salva dal disordine friulano solo grazie al leader della Bassa Friulana Mario Anzil. In ogni caso sul partito della Meloni ci saranno clamorose novità riguardo a un consigliere comunale di Lestizza.

Resta alla finestra, com’è ormai consuetudine, Locatelli sindaco di Camino al Tagliamento la cui indecisione sulla gestione associata con Codroipo fa il paio con la lunga attesa del nuovo consigliere di amministrazione della tormentata Asp Moro locale, priva di ben due amministratori: Beniamino Frappa, dimessosi oltre due anni fa e Cristian Molaro. Manca il rappresentante del comune di Camino nel Cda. Nota curiosa del comune di Locatelli: a pochi passi dal centro sta sorgendo la nuova reggia del vice presidente Riccardi. I muratori stanno completando la piscina. Tornando alla balcanizzazione del Medio Friuli, va detto che i democratici progressisti del Polo civico si trovano nella felicissima condizione di poter condurre le danze in vista delle prossime elezioni. Col centrodestra diviso le probabilità di riconquistare il Quadruvium sono molto alte, non a caso il capogruppo in consiglio Trevisan, commenta: «Lo scioglimento della convenzione per i servizi di Polizia Locale che legava Codroipo a Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Basiliano e Mereto di Tomba è la pietra tombale dell’amministrazione Marchetti e della maggioranza che l’ha sostenuto: questo fallimento su sicurezza e Polizia Locale si aggiunge alla mancata costituzione della Comunità del Medio Friuli ad inizio 2020».