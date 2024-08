RobertiConcerti Exxx…Polzive!!! L’assessore leghista fa rullare i tamburi contro il sindaco di Udine: “Su Borgo Stazione c’è una precisa volontà di attaccare la regione”.

Fra una polemica olimpica e un’altra, si arroventa quella carsico-castellana fra le amministrazioni del comune di Udine e quella regionale. Il ventilatore fa roteare la questione dei fondi al capoluogo friulano che Fedriga, secondo il sindaco De Toni e l’assessore Marchiol, dovrebbe destinare per riqualificare il tormentato Borgo Stazione. Il presidente della regione per arroventare ancor di più la dorsale, manda in avanscoperta il fedelissimo delegato di giunta regionale agli enti locali Roberti. Tocca a lui a fare un pò di chiarezza e ricordare all’assessore Marchiol che, sui finanziamenti in Borgo Stazione, sta facendo una polemica strumentale per attaccare il centrodestra Fvg. Roberti specifica: ” Fino ad oggi Marchiol non aveva mai ammesso che l’area di Borgo Stazione avesse ricevuto un finanziamento di 2,7 milioni di euri dalla regione”. Aggiungendo: “Questo fa notare che c’è una precisa volontà da parte del comune di Udine di attaccare la Regione”. E si arriva all’ultima richiesta. “Chiedono 22 milioni di euri a fronte di un masterplan che precede lo studio di fattibilità. I soldi – conclude Roberti – si danno in base a progetti che vengono presentati. Ad oggi non c’è nulla di concreto”. La dorsale carsica-castellana è in bollitura.