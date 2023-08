RitornoDiFiamma Exxx…Polzive!!! Petardo tricolore del ministro Ciriani contro Rizzetto: Fratelli d’Italia in provincia di Udine fatica. La sagoma ingombrante di Alberto Filippi sul partito.

Potente intervista del ministro Ciriani, nonché silenzioso plenipotenziario di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, quella apparsa oggi sul Messaggero Veneto. L’esponente del governo sceglie il clima ferragostano per ricordare ai vertici regionali che Giorgia Meloni non è soddisfatta di come va il partito a Nord Est. Vera delusione alle ultime regionali Fvg (secondo partito dietro la Lega) e alle comunali di Udine dove ha raccolto un misero 14%. Ciriani non dimentica le polemiche che travolsero i vertici del partito durante la formazione delle liste per le regionali. La vicenda Marchetti, Giau, Cargnelutti non è ancora cancellata. E Ciriani fa esplodere un petardo agostano molto rumoroso. Su Rizzetto affonda la lama nella piaga di chi è arrivato nel partito solo da pochi anni: “I percorsi politici (fra noi due, ndr) sono molto diversi (era coi 5 stelle). E facciamo pure mestieri diversi. Il suo è assai complicato (…) il partito è in grande crescita, difficile da guidare. Credo vada fatto un lavoro più forte sul versante amministrativo. Soprattutto in quelle aree, come la provincia di Udine dove fatichiamo”. L’accusa alla gestione della zona (su tre eletti alle regionali solo Anzil è uno storico, Balloch e Treleani sono dei transfughi) e in generale per tutta la regione, sono randelli dolorosi. Nello specifico Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Pordenone ha ottenuto oltre il 21%, mentre nella circoscrizione di Udine la lista non è andata oltre il 17%. Inoltre c’è la questione Udine cui i patrioti sono ancora in mano al commissario Vidoni, capogruppo in consiglio comunale e addetto di segreteria dell’assessore Anzil. Voci di corridoio danno per certa una piccola rivoluzione in autunno. Il partito potrebbe finire per essere guidato da quella corrente di “moderati” che Paolo Ciani aveva ingaggiato la primavera scorsa. In quanto al caso Alberto Filippi, l’ex parlamentare cacciato dalla Lega perché in combutta con la ‘Ndrangheta e passato con Fratelli d’Italia, la vicenda sta mettendo in seria difficoltà Giorgia Meloni e il suo entorurage. Come riporta il “Fatto Quotidiano”, a parte il finanziamento all’Identità di Cerno, il cinquantasettenne imprenditore vicentino è accusato di essere il mandante dell’atto intimidatorio nei confronti del caporedattore del Gazzettino ed ex direttore del Giornale di Vicenza, Ario Gervasutti. “Filippi? Un tipo dai comportamenti discutibili – racconta un leghista di lungo corso -. Dal Carroccio venne espulso anche perché aveva minacciato di dossieraggio mezzo direttivo regionale del partito». Buttato fuori dalla Lega, con la politica Filippi non ha mai chiuso: è passato alla Destra di Storace, poi, con tanto di conferenza stampa cui parteciparono Ignazio la Russa, Giorgia Meloni e Sergio Berlato, l’ingresso in Fratelli d’Italia. Due sabati fa – scrive “Il Fatto Quotidiano” – era tra i tanti alla cena all’Arsenale di Venezia con il ministro Francesco Lollobrigida e lo stato maggiore di FdI. Non aveva più, però, incarichi pubblici né istituzionali.