LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Cantine piene, alberghi vuoti. I privati offrono pernottamenti “in nero” e senza regole. A Sabbiadoro in un garage; a Bevazzana una barca trasformata in Boat-House. La cupola che manovra la classificazione degli alloggi.

Qui in foto si vedono due tipi di offerte: la cantina di un monolocale a Lignano Sabbiadoro (vedi altezza) trasformata in salottino, 76 euri a notte, dal 5 all’8 settembre. Le schedine di notifica saranno regolari? Chissà, e la tassa di soggiorno? chi la versa? Il natante invece si trova a Bevazzana e viene offerto come alternativa all’hotel: 3 letti al prezzo di 92 euri a notte. Tutto in nero per un giro d’affari di migliaia e miglia di euri.

Quest’anno a Lignano gli alberghi hanno subito una sensibile flessione, mentre le seconde case, garage, camere, e imbarcazioni di qualsiasi genere, stanno gonfiando le tasche dei privati. Come sono classificati? Gli alloggi vengono offerti sui siti specializzati di Booking.com oppure Air B&B. Non è una novità, tuttavia quest’anno, un pò per la crisi e un pò perchè ai professionisti iniziano a girare le ventole, sta esplodendo il caso di affitti, subaffitti o allocazioni temporanee in unità abitative di privati. Diversi casi di concorrenza sleale che travolgono i titolari di strutture ricettive codificate e sottoposte a rigidi controlli da parte delle autorità. La denuncia della titolare di un B&B di Trieste e riportata dal TgrFvg di due giorni fa, ha avuto l’effetto di una valanga nel settore turistico. «Soffriamo di una concorrenza non molto corretta per il fatto che le strutture alberghiere, o come le nostre, sono codificate dal punto di vista legislativo, abbiamo norme da rispettare. Invece qui ci sono tanti privati che, essendo proprietari di immobili, trasformano le camere libere in un’attività ricettiva che sfugge ai controlli. La locazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico è consentita, ma deve rispettare le regole dell’albergaggio. Tasse di soggiorno, controlli da parte della polizia locale, registri, servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente. Quante sono le camere affittate a turisti senza alcuna regola e in nero? Tantissimi sono i proprietari di seconde case, anche di persone molto conosciute in città (amministratori), che non utilizzano l’immobile e lo affittano “in black” agli amici o ai turisti. E qui si annida la spiegazione per cui potentissimi gruppi di potere locale “suggeriscono” all’amministratore di turno di non metter mano alla classificazione del patrimonio immobiliare di Lignano. Un giro d’affari di centinaia di migliaia di euri in fumo. Resta invece incancrenito lo scandalo per l’Italia e un danno per i poveri albergatori costretti a sottostare a regole ferree per tenere in piedi il turismo e migliorare la qualità dell’accoglienza. A Lignano il patrimonio immobiliare è di circa 25 mila appartamenti, metà dei quali in capo alle agenzie e metà in allegria. Lignano infetta, Regione malata.