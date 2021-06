RistorazioneSanità Exxx…Polzive!!! Pronto il bando per l’affidamento del servizio ospedaliero. Lotto unico e centro unico di cottura a Palmanova: 72 mesi 317 milioni di euri. Esclusivo.

L’Arcs ha avviato la procedura di indizione per la nuova gara per il servizio di ristorazione nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia.

Le complicazioni del disastroso servizio mensa nelle scuole di Udine, devono aver fatto riflettere i tecnici dell’Azienda di Coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia al punto che dopo le innumerevoli serie di dialoghi competitivi fra gli operatori e la stazione appaltante, si è deciso di optare per un lotto unico. La suddivisione in più lotti non è stata recepita nella versione definitiva degli atti di gara perché non è stata ritenuta praticabile. Inoltre, i tecnici hanno confermato la realizzazione di un nuovo centro cottura regionale a Palmanova e la soluzione del Cook e Chill che consente una migliore preparazione dei pasti sotto svariati punti di vista. Il valore dell’appalto è così articolato, decorrenza anno 2021, l’importo complessivo presunto ammonta ad € 317.735.153,64 (€ 153.521.579,95 servizio per 72 mesi, € 150.993.169,69 opzioni del servizio e € 7.200,00 di oneri per rischi di natura interferenziale sul servizio; € 8.055.810,00 lavori, € 4.188.500,00 attrezzature, 553.296,50 spese tecniche e direzione lavori, € 117.047,50 imprevisti ed € 298.550,00 oneri per rischi di natura interferenziale). Il responsabile unico per il procedimento è l’Ing. Luciano Zanelli e responsabile del procedimento di gara la dott.ssa Elena Pitton. Il capitolato ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione ospedaliera e territoriale per i degenti e gli utenti, nonché del servizio mensa per i dipendenti. L’appalto comprende anche la progettazione e l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e messa norma di alcune delle strutture messe a disposizione dalle aziende. Gli Enti che usufruiranno del servizio di ristorazione sono: Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ASUGI. Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ASUFC. Azienda sanitaria Friuli occidentale, ASFO. IRCCS Burlo Garofolo di Trieste e il Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN). L’appalto è articolato in un unico lotto regionale. La strutturazione del servizio prevede che tutta la produzione dei pasti avvenga in legame cook e chill in un unico centro cottura situato presso l’ospedale di Palmanova, facente capo funzionalmente ad ARCS; esso sarà integrato da centri satelliti, facenti capo alle Aziende sanitarie e all’IRCCS CRO, per la produzione in loco dei cibi espressi, la rigenerazione dei pasti prodotti del centro di cottura unico regionale, il confezionamento dei vassoi personalizzati e la distribuzione ai punti di consegna indicati dagli Enti destinatari del servizio. In base alla istruttoria così svolta, ARCS ha ritenuto preferibile procedere alla ristrutturazione della struttura di Palmanova (già appartenente al patrimonio immobiliare del SSR) dove è possibile la realizzazione, in una posizione strategica, del progetto del centro di cottura unico regionale mediante l’impiego di minori risorse pubbliche.