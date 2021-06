LetameUdine Exxx…Polzive!!! Fontanini entra nella Preistoria: Domani Govetto celebrerà un matrimonio in lingua friulana nella città dei rifiuti. Esclusivo

“Dal palazzo non cresce gnente, dal letame nascono i fior”. Fontanini deve aver pensato al grande poeta per annunciare che domani nella sala dei matrimoni del comune di Udine alle ore 12, il talebano Govetto celebrerà un matrimonio in lingua friulana. Il sindaco, fulminato dalla canicola, tiene a precisare che è la prima volta nella storia di questa 〈questa〉 amministrazione. Un matrimonio celebrato in lingua friulana nella città del letame dove nascono i fior. Come da immagini scattate ieri in via Volontari della Libertà. E di queste foto ce ne sono altre che mostrano la merda all’aria aperta in via Tolmezzo, al parco Barzanti, al Paiani e al parco Moretti, dove in mezzo al prato fa bella mostra di sé una porcilaia. I comancheros han preferito non pubblicare per non far venire il voltastomaco ai novelli sposi.

Insomma, Fontanini osserva: «A farmi piacere – precisa il sindaco – non è solo la novità rappresentata dall’utilizzo della nostra lingua ma anche e soprattutto che a farne richiesta sono stati due giovani udinesi». Va da sé che per Vestaglia il friulano è più vivo che mai. Un matrimonio nella città del letame che entrerà nella ristretta cerchia della fumettistica friulana.