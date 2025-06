RiccardiSuiBaluardi Exxx…Polzive!!! L’assessore tira fuori 40 milioni per migliorare la sanità Fvg: “Premiare competenza, impegno e limitare le dimissioni volontarie”. La CgilFp: “No alla differenziazione in base ai ruoli. Incentivi a tutti”. Riccardi: “Uno non vale uno”. Giovedì confronto decisivo.

Testa coda della CgilFp sull’impegno di Riccardi pari a 40 milioni per migliorare il settore. La FpCgil smentisce di non voler firmare il “verbale di confronto” per ripartire i 40 milioni straordinari per la sanità. Per la segretaria della CgilFp Orietta Olivo, “La partita è aperta, riconosciamo il gran lavoro fatto e i 40 milioni ripartiti non sono pochi, anche se tardivi. Li riteniamo un aiuto e non una soluzione. La nostra perplessità – aggiunge la segretaria è sulla differenziazione in base ai ruoli”. Il riferimento è alle somme diverse che percepirebbe il personale sulla base del merito e dei ruoli. La differenza salariale che la CgilFp, ancorata al passato moscovita rifiuta. E’ scandaloso il rifiuto di qualsiasi progetto migliorativo del settore sanitario Fvg. A partire dagli incentivi previsti per le diverse categorie di professionisti. Riccardi si è impegnato a ripartire la cifra-monstre di 40 milioni per limitare le dimissioni volontarie e per supportare il personale che opera in aree particolarmente critiche. In pratica si premia il merito e la competenza. Il 5 giugno si terrà un confronto sul tema. Ma la CgilFp potrebbe non presentarsi all’incontro fra Regione, rappresentata dai vertici dell’Arcs e e parti sociali. La CgilFp insiste sui contributi “a pioggia” come nel vecchio sistema economico moscovita e potrebbe non firmare il “verbale di confronto”. Il retaggio culturale della CgilFp è ancorato alle incrostazioni del secolo scorso ed è per questo che la sigla del “cinese” Cofferati è precipitata al 12% alle ultime RSU Fvg. Allontanarsi dal merito e competenza per ritornare ai premi senza alcun criterio. Un segnale di forte tensione fra quella parte di sindacato che rifiuta qualsiasi programma di riforma e ottimizzazione del settore sanitario. Per tal motivo – come fa sapere la segretaria regionale della FpCgil – Orietta Olivo – “potremmo anche non firmare il documento”. Ma Riccardi ribadisce: “Se vogliamo salvare il pubblico dobbiamo avere il coraggio di dirlo: Uno non vale uno. Vanno custoditi lavoro, competenze e responsabilità. E se proseguiamo oltre questo esempio va contrastato il principio della distribuzione a pioggia. Invece, per la CgilFp si tratta di tutt’altro: “E’ chiaro che le responsabilità sono diverse e chi fa i turni ha paghe diverse ma la fatica di un infermiere o di un Oss che fa la notte è la stessa. La segretaria della CgilFp replica: “cambiare il criterio di assegnazione”. Come nel peggiore dei sistemi statalisti.