LignanoSulVulcano Exxx…Polzive!!! Si fa sempre più critica la posizione dell’impresentabile sindaco Giorgi: Il TAR impugna la delibera di giunta sul rinnovo concessioni. Duro scontro Santin-Brini con acida replica del delegato al turismo alle accuse del leader di “Crescita e Sviluppo”: E’ proprio il caso che Santin mi chieda scusa, non ho mai chiesto niente.

Il 29 maggio è stato notificato al Comune di Lignano Sabbiadoro il ricorso innanzi al TAR FVG contro l’ente per “l’annullamento, previa sospensione incidentale, dell’esecutività della determinazione n. 446 del 27/05/2025 con cui è stato prorogato il termine scadente il 28/05/2025 per la presentazione delle offerte e richieste di chiarimenti nell’ambito degli avvisi di selezione pubblica per l’affidamento delle concessione balneari marittime con finalità turistico ricreative ricadenti nel litorale di Lignano Sabbiadoro. Il comune dovrà tutelare le proprie ragioni e la legittimità del proprio agire, individuando un idoneo difensore di fiducia cui conferire l’incarico di patrocinio legale”. Una nuova tegola cade sulla testa degli amministratori del comune più svalvolato della penisola. La maggioranza é seduta su un vulcano che potrebbe esplodere da un momento all’altro. I rischi per gli amministratori (obbligati in solido, ricorsi) sono salatissimi. E il caos si trasferisce nella sala del consiglio dove due protagonisti quali Alessandro Santin e Massimo Brini sono in battaglia per via delle accuse che il capogruppo di “Lignano Crescita e Sviluppo” ha rivolto al delegato al turismo (vedi leopost). Oggi la replica, punto su punto, di Massimo Brini che pubblichiamo integralmente. Il consigliere premette di essere “divertito”. Qui il testo:

«E’ proprio il caso che Santin chieda scusa (vedi Leopost) perchè né io e nessuno della mia lista ha chiesto il posto di Presidente della Farmacia comunale, per cui mi risulta difficile smentire una cosa nemmeno pensata. In merito al presunto stipendio, tra le moltissime cose che Santin non sa e che spara a vanvera perchè gettare fango sulle persone è il suo sport preferito, è che essendo in pensione non ho diritto alla indennità di carica. Ennesima cosa che Santin non sa è che la mia indennità di Consigliere comunale è esattamente come la sua, con la piccola differenza che lui sta tutto il giorno sulla tastiera a sputtanare a destra ed a manca ed anche su Lignano ed i suoi operatori, mentre io sono in Comune tutti i giorni, a titolo gratuito, per organizzare un calendario eventi e manifestazioni di livello e che ci viene invidiato da quasi tutte le località turistiche del G20 e non è poco. Ma credo sia difficile per uno come Santin capire che si può lavorare gratuitamente per la propria città e si vede da come si comporta che questa città non è la sua. A proposito gli volevo consegnare tutta la documentazione riguardante la richiesta di come venivano spesi i soldi della tassa di soggiorno, ma non l’ha voluta lui dicendo che mi avrebbe fatto obbligare dal sig. Prefetto a rispondere ad una interpellanza presentata male come la sua: con il materiale che gli volevo consegnare e che comunque poteva procurarsi da solo aveva modo di predisporre una interpellanza in maniera corretta …. ma che dico parlo di correttezza ad uno come Santin che non sa nemmeno dove sta di casa. Confermo invece di aver chiesto un riequilibro tra le forze che compongono la maggioranza, ma della farmacia mai parlato». In conclusione, Brini ricorda a Santin: “Adesso aspetto le scuse”. In rete sono già state pubblicate le controrepliche di Santin. Lignano arde. Giunta e Consiglio seduti su un vulcano.