RiccardiPetardiFVG Exxx…Polzive!!! Un’automedica fa saltare le valvole all’assessore sempre più in bilico. Perché non vengono chiamati i dipendenti di ASUFC a coprire i turni del mezzo di Latisana? Rischio danno erariale. L’ArooiEmac di Peratoner diffida l’assessore Riccardi. A distanza di tre mesi nulla è stato fatto.

C’è un’automedica che gira senza alcun controllo. L’OS invita quanto prima a “chiarire di chi è la responsabilità di un tanto”. Ma la cosa più grave è che l’organizzazione “Diffida dal cedere turni di servizio a personale non dipendente ASUFC vista l’ampia disponibilità ripetutamente dimostrata dai colleghi che già turnano sull’Automedica di Udine. Inoltre al fine di garantire una trasparente ed equa distribuzione del personale coinvolgibile nella turnazione si invita a fornire una procedura/regolamento che normi i requisiti per poter accedere al Servizio di Emergenza Territoriale e per l’adesione di nuovi medici”.

La lettera è datata 18 aprile ed ha per oggetto “Mala gestione servizio automedica di Latisana”. Indirizzata al Direttore dell’AsuFc Caporale; al direttore sanitario Turello, al presidio medico Momtemurro; al direttore del dipartimento di emergenza Bassi e al direttore della Sores Trillò. Perchè è stato sospeso il servizio dell’automedica di Latisana? Scrivono Luciano Sanarico Rappresentante Aziendale Aaroi Emac AsuFc e dr. Alberto Peratoner Presidente Regionale Aaroi Emac. “In data 22/1/2025, in un incontro congiunto in Direzione Generale, presenti Lei, il DS, il Direttore Medico e il dott. Bassi, la scrivente OS poneva alla Sua cortese attenzione le gravi criticità gestionali dell’Automedica di Latisana che ne avevano determinato la sospensione in giornate random senza alcun razionale e ponendo a rischio il sistema e gli utenti della Bassa Friulana. Già in quella sede veniva chiaramente evidenziata la disponibilità sia di medici dipendenti di ASUFC sia di medici di altre aziende della Regione a coprire i turni di Automedica e che alla conclusione dell’incontro Lei ed il Direttore Medico ci rassicuravate promettendo la presa in carico e soluzione del problema. (…) A distanza di 3 mesi nulla risulta essere stato fatto e che anzi in data 15/4/2025 nuovamente veniva comunicata ufficialmente da ASUFC a SORES la sospensione dell’Automedica di Latisana ponendo per l’ennesima volta a grave rischio il sistema di emergenza urgenza locale. Considerato che nella programmazione dei turni di aprile, fatto grave ed inaccettabile, venivano assegnati una decina di turni a medici Libero Professionisti anziché a medici dipendenti ASUFC (o altre aziende) nonostante da tempo questi manifestino, inascoltati, la loro disponibilità a coprire i turni e che un tanto di fatto delinea pericolosa sperequazione nei confronti dei medici dipendenti a vantaggio dei libero professionisti e potrebbe altresì delineare danno erariale per acquisto di prestazioni esterne non necessarie. Considerato che la gestione di tale Automedica continua a risultare fuori controllo, senza alcun razionale dipartimentale e senza una assunzione di responsabilità diretta da parte di nessuna Sezione e rappresentanza aziendale ASUFC. Per tal motivo Vi si DIFFIDA dal cedere turni di servizio a personale non dipendente ASUFC vista l’ampia disponibilità ripetutamente dimostrata dai colleghi che già turnano sull’Automedica di Udine (…). Tale inconcepibile gestione risulta purtroppo assolutamente in linea con le recenti “operazioni segrete” aziendali di smantellamento anche del PS di Latisana con l’affidamento a terzi di servizi aziendali ancora gestibili con risorse interne, in un disegno per nulla chiaro e completamente incoerente rispetto alle rassicurazioni forniteci tre mesi fa. Riservandoci qualsiasi ulteriore azione a tutela dei professionisti coinvolti e dei cittadini utenti fortemente penalizzati da queste scellerate e incontrollate politiche gestionali, si rimane in attesa di un urgente, preciso e circostanziato riscontro. Firmato, dr. Luciano Sanarico Rappresentante Aziendale Aaroi Emac Asufc e Alberto Peratoner Presidente Regionale AAROI EMAC FVG”.