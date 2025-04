MonfalconeInTensione Exxx…Polzive!!! E monocolore sia!!! Che aspetta il sindaco Fasan ad annunciare i nomi della giunta? La civica dell’europarlamentare potrebbe incassare il vice sindaco e presidente del consiglio. 3 assessori quota Lega. Riflessi sul Piano Oncologico. Da rivedere.

I rimbalzi da Pordenone restituiscono una giunta già bella e confezionata. Senza attese o incertezze. Diversa la situazione a Monfalcone, dove gli sviluppi sembravano, prima, più sereni e meno faticosi. ma non è così. Il mondo politico dell’isontino s’interroga sui nomi. Chi saranno? e le pesature dei partiti? Il profilo, dopo le comunali, dovrà tener conto dei risultati di Lega e Fratelli d’Italia. Pertanto, restando nel campo delle ipotesi, 3 assessori alla Lega, 2 alla Civica “Cisint per Monfalcone”; 2 posti a Fratelli d’Italia e uno a Forza Italia. Una giunta a doppia trazione, con prevalenza Lega determinata dal fatto che a Monfalcone la Lega vanta un exploit del 31% cui aggiungere le oltre 1.600 preferenze ad Anna Cisint. Letta in controluce l’operazione contiene un connotato politico di alto livello. Qualora la poltrona di vice sindaco e di presidente del consiglio finissero in quota “Cisint per Monfalcone” sarebbe un chiaro messaggio agli alleati. Ma la questione toto-nomine di Cisint si allarga in Regione. Alcune poltrone tremano dopo il disastroso disegno sul piano oncologico in cui molti capi dipartimento sono contrari e pronti a chiedere le dimissioni di Fasola. Da ambienti sanitari dell’isontino risulta che Cisint stia seguendo con molta attenzione il progetto e pronta ad intervenire se non verrà modificato.