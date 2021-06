RetromarciaMattiussi Exxx…Polzive!!! I vertici del centrodestra Fvg al sindaco dimissionario di San Giorgio di Nogaro: Ripensaci! Esclusivo

I maggiorenti del CentroDestra Fvg hanno convocato un blindatissimo vertice venerdì sera a San Giorgio di Nogaro. Ordine del giorno le dimissioni del sindaco Roberto Mattiussi. Erano presenti Mauro Bordin, Riccardi, Pizzimenti, Candotto e altri. Le ragioni dell’incontro conducono al tentativo di ricercare una soluzione affinchè il comune di San Giorgio resti saldo nelle mani del centrodestra. Consegnare un presidio della Bassa strappato con fatica alla sinistra, sarebbe un grave errore politico. In questo senso le diplomazie del centrodestra sono al lavoro per convincere Mattiussi a ritirare le proprie dimissioni. C’è tempo fino al 30 giugno. Il nome sul quale ruota tutta la faccenda è quello di Paride Cargnelutti è lui che potrebbe sbrogliare la matassa e trovare la combinazione compensativa per far rientrare Bertoldi, Pessina e Sartori. Ma la trattativa presenta delle spigolature di non semplice soluzione. Uno dei consiglieri più votati alle scorse amministrative è Leonardo Butà, oltre 220 preferenze, che rifiuta la proposta di Riccardi-Pizzimenti. Pare che abbia minacciato di dimettersi da consigliere e chiudere definitivamente, anche sotto l’aspetto personale, con Roberto Mattiussi. La prossima settimana ci sarà un altro incontro e altri ne seguiranno prima del 30. San Giorgio diventa capitale dello snodo politico regionale. Ma Mattiussi rischia la rosolatura.