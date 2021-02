RegimeFontanini Exxx…Polzive!!! Il sindaco periferico seleziona la stampa per l’autocelebrazione all’ex Safau. Esclusi Gazzettino, UdineToday, Tpn, Vita Cattolica, Il13, Leopost, UdineseTv, FriuliTv… Inviti solo per Rai e MessaggeroVeneto. Sgradita la presenza di Telefriuli. L’assessora Manzan capottata. Le scuse pelose di Chert. Esclusivo.

Dopo la dozzinale figura di merda degli svalvolati di palazzo D’Aronco di Udine relativamente agli alberi tagliati in piazzetta Belloni, il sindaco Fontanini, per non avere rotture di scatole, ha inaugurato il nuovo corso della maggioranza centrodestrista friulana: selezionare la stampa.

In occasione dello show industriale di ieri nell’area dell’ex Safau sono state invitate solo le testate della Rai e del Messaggero Veneto. L’inviata di Telefriuli, che si era accorta di straforo dell’iniziativa, si è presentata al volo ma è stata incenerita da uno sguardo minaccioso del sindaco: Cosa fa qui lei? Un altro petardo bombarda la città più elegante del Nord. L’eredità europeista-atlantista di Honsell asfaltata dai periferici di Udine che stanno isolando il cuore del Friuli dalle pulsioni esterne. Tuttavia la vicenda si è arricchita di un cortocircuito clamoroso fra l’assessora Manzan e l’addetto stampa Chert. La spaesata aveva inviato ai colleghi per tempo una mail d’invito al sopralluogo nella storica acciaieria, appuntamento fissato per martedì 23 alle ore 14,30, cioè ieri. Come si legge nel testo, Manzan ribadisce che l’invito è stato comunicato e “…anticipato a più riprese”. Tutto il tempo necessario quindi per invitare e compiere l’esame del sangue alla stampa: chi invitare e chi no. Francesco Chert è il titolare del campionato di arrampicatura sugli specchi e scrive alle testate rimaste “fuori” che: “desidero scusarmi per la gestione dell’incontro di ieri…c’è stato un equivoco sulla natura dell’evento venutosi a creare nella fase dell’organizzazione”. Pezo il tacòn del buso.