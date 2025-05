AlleanzaInAnsia Exxx…Polzive!!! La “Lega-Terzo-Mandato” si fa garante della mangiatoia friulana. Calligaris: “Procede spedito il cammino che porta alla reintroduzione delle province nella nostra regione”. Al presidente 8.000 euri/mese. Euforia fra i trombati del centrodestra.

Nel centrodestra sono in ansia. Si attende con trepidazione la reintroduzione di un nuovo ente. Un riparo. Oltre al terzo mandato la Lega è molto attiva in queste settimane su un altro fronte istituzionale: quello della reintroduzione delle province. Gli enti intermedi che fanno gola a coloro che sono rimasti fuori dalle regionali o dalle corse a sindaco. In realtà si tratta di un comodo riparo per i componenti “L’Alleanza” la cui mangiatoia permette di intascare indennità di carica molto consistenti. Al presidente vengono riconosciuti circa 8.000 euri/mese. Per tal motivo il capogruppo della Lega in regione, Antonio Calligaris esulta rispetto al percorso che entro breve porterà alla reintroduzione dell’ente intermedio. «Procede come previsto il cammino che porta alla reintroduzione delle Province nella nostra regione. Con il voto sugli emendamenti e il mandato al relatore, il testo, dopo l’esame in Commissione affari costituzionali del Senato, è ora pronto per l’Aula. «La reintroduzione delle Province in Fvg è sempre stata tra i punti cardine dell’azione della Lega ed è partita con la modifica dello statuto approvata dal Consiglio regionale a inizio 2023. Si tratta di una delle azioni importanti della passata legislatura che i nostri rappresentanti in Parlamento hanno supportato, dimostrando ancora una volta l’importante lavoro di squadra che stiamo portando avanti in maniera sinergica tra Trieste e Roma” prosegue Calligaris che auspica “Una rapida calendarizzazione e approvazione. I servizi possono essere maggiormente efficienti se sono gestiti da un ente più vicino alle persone e da figure che i cittadini eleggono in maniera diretta. Ridare rappresentatività ai territori e portare gli enti più vicini ai cittadini: questo per noi significa la reintroduzione delle Province», conclude la nota.