Denunciato un calciatore professionista per violenza sessuale nei confronti di una donna che, si presume avesse abusato con l’alcol. L’episodio è accaduto in un appartamento di Udine. La donna avrebbe cercato di opporsi alle insistenze dell’atleta e due suoi amici. L’accusa viene però contestata dai Carabinieri soltanto al giocatore, che è stato appunto denunciato, in stato di libertà.