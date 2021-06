ProgettoFvg Exxx…Polzive!!! Allo studio il Piano della Terza Ripartenza dei Moderati. Vertice blindatissimo ieri sera a Udine. I nomi dei partecipanti. Esclusivo

Sergio Bini si prende la scena dei moderati friulani e, parafrasando Berlusconi, annuncia: «Dobbiamo unire le forze». E’ questa la sintesi del segretissimo incontro convocato ieri sera a Udine dal leader di “Progetto Fvg”. La riunione, svoltasi in un noto ristorante del centro, è durata oltre 3 ore a testimonianza che l’estate della ripartenza, non solo economica, sarà molto impegnativa. Oltre a Bini, erano presenti il capogruppo in regione Mauro Di Bert, Michele Zanolla, Edy Morandini, Gozzi, Alessandro Da Re, Falcone, Clarotti, Della Negra, Loris Michelini, Christian Vaccher. Il punto nave è stato fissato sulle strategie a lungo termine dell’attività amministrativa del partito: L’aspetto economico, con l’impegnativo documento della Terza Ripartenza per far ripartire le imprese e il turismo; le amministrazioni comunali e la qualità del personale politico iscritto a “Progetto Fvg”. I vertici, pur non facendo nomi, hanno assicurato che il mese di maggio è stato molto positivo per il numero di persone che si sono iscritte al partito. La calamita moderata risulta un formidabile bilanciamento all’esuberanza dei leghisti che Fedriga accarezza gelosamente. Non a caso, qualche ora prima dell’incontro in Ristorante, il capogruppo di “Lega per Salvini Premier” Mauro Bordin, aveva riservato parole di grande apprezzamento per il gruppo di Bini in consiglio regionale 〈Vedi Leopost resoconto di ieri〉.

Resta il fatto che quello appena trascorso, è stato un fine settimana denso di appuntamenti politici di alto livello. Giovedì la disastrosa esibizione in commissione del duo Riccardi-Tonutti sul caso Sores-De Monte; venerdì la Lega ha rendicontato sulle cose fatte in regione dal 2018 a oggi; Fratelli d’Italia ha riunito i patrioti in un locale della bassa friulana e, nella serata di ieri, Progetto Fvg ha fissato le scadenze dei prossimi impegni del partito. “Rivoluzione Centrodestra”, come titola “Il Giornale” di oggi, sabato.